Mueren cinco adolescentes cerca de Barcelona al arder una buhardilla

Periodistas se reúnen frente a un edificio donde un incendio causó la muerte de cinco personas y dejó a otras cuatro heridas en Manlleu, cerca de Barcelona. ( AFP )

Cinco adolescentes de entre 14 y 18 años murieron el lunes por la noche al incendiarse la buhardilla en la que se encontraban en un edificio de la localidad española de Manlleu, cerca de Barcelona, informaron la policía y los bomberos de Cataluña.

"Cinco personas murieron esta noche y cuatro más resultaron heridas leves en un incendio en un edificio" de Manlleu, localidad a más de una hora de Barcelona, informaron los bomberos en un comunicado difundido después de la medianoche, aclarando que el "fuego se originó en el trastero" del bloque de pisos.

Las víctimas eran cinco jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 18 años, informó la policía catalana a la AFP, sin precisar la edad de cada uno.

El alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, explicó a la prensa que eran "vecinos de aquí, de Manlleu, chicos muy jóvenes", y que se trataba del "día más oscuro" que recordaba en la localidad.

Rovira explicó que los cuatro heridos son agentes de la policía local que fueron los primeros en llegar al lugar y que sufrieron de la "inhalación de humo".

Por el momento, se desconocen las causas del accidente o porqué estaban reunidos los jóvenes, explicó a la televisión pública catalana Elia Tortolero, representante del gobierno catalán.

"Hay una investigación abierta que nos determinará cuáles son las causas tanto del accidente, de que allí se originara un fuego, como de que estuvieran todos esos jóvenes allí", indicó Tortolero.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó de que hay una "causa abierta para investigar las causas de lo ocurrido", en un mensaje en X.

La alerta del humo

Según los bomberos, los vecinos los alertaron de la presencia de humo en la escalera. Cuando el fuego se dio por extinguido, "se localizó a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria", indicaron.

Entonces, "los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas, y dentro del trastero se encontraron cuatro más".

"No se pudo hacer nada por sus vidas", añadieron.

Las muestras de pesar por la tragedia ocurrida en este municipio de unos 21,000 habitantes, situado en el interior de la provincia de Barcelona, no han dejado de sucederse.

"Expresamos el más profundo pésame por la trágica pérdida de cinco jóvenes a consecuencia del incendio ocurrido en nuestro municipio", expresó el Ayuntamiento de Manlleu en un comunicado en las redes sociales, donde informó que se decretaron tres días de luto en la localidad.

"Conmocionado por la muerte de cinco personas a consecuencia de un incendio en un edificio de Manlleu. Mi más sentido pésame a sus familiares y amistades", afirmó el presidente regional catalán, Salvador Illa, en su cuenta de X.