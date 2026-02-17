España endurece normas para las patinetas y RD avanza hacia su regulación

Las autoridades dominicanas buscan frenar el uso sin regulación de las patinetas eléctricas. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El crecimiento acelerado del uso de patinetas eléctricas en zonas urbanas ha llevado a las autoridades de España y la República Dominicana a avanzar en decisiones regulatorias destinadas a ordenar su circulación y reforzar la seguridad vial.

Mientras el país europeo consolida un marco legal más estricto con registro y seguros obligatorios en desarrollo, el Gobierno dominicano trabaja en la categorización y normas de uso de estos dispositivos ante su expansión en calles y avenidas.

En España, la Dirección General de Tráfico (DGT) impulsa un sistema de registro nacional para los vehículos de movilidad personal, requisito previo para exigir seguro obligatorio y una identificación visible en cada patineta. La intención es integrar estos medios de transporte al sistema de tráfico con reglas claras y mecanismos de control.

Requisitos para patinetas en España

La normativa contempla que los usuarios deban inscribir sus patinetas y contar con un certificado de circulación. Sin estos requisitos, los conductores se exponen a sanciones que pueden alcanzar los 1,000 euros.

Además, se mantienen restricciones como la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales y el note de límites de velocidad que no superen los 25 kilómetro por hora. También se establecen estándares técnicos para fabricantes y modelos comercializados, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad mínimas y retirar progresivamente los dispositivos que no cumplan con las especificaciones oficiales. El proceso busca reducir accidentes y mejorar la convivencia con peatones, ciclistas y automóviles.

El diario El País informó a principios de enero que la exigencia de seguro y matrícula no se aplicó de inmediato al inicio de 2026 debido a que el registro oficial aún no estaba plenamente operativo. Según el medio, la Dirección General de Tráfico decidió posponer la obligatoriedad hasta completar el sistema de inscripción, considerado pieza clave para integrar estos vehículos en el régimen general de tráfico.

RD inicia el proceso

Al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader, el lunes 16, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que las autoridades se aprestan a la definición de su propio marco regulatorio.

Informó que este miércoles 18 se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos. Avanzó que la comisión trabaja en la elaboración de normas que permitan ordenar el uso de estos dispositivos y mejorar la seguridad ciudadana ante su creciente presencia en el país.

Adelantó que las patinetas serán categorizadas para establecer cuáles requerirán placa, edad mínima de uso, condiciones de circulación y requisitos de seguridad obligatorios. El proceso regulatorio en ambos territorios responde a una tendencia internacional de integrar los vehículos de movilidad personal al sistema de tránsito, equilibrando su aporte a la movilidad con la necesidad de prevenir accidentes y establecer responsabilidades claras para los usuarios.

En España, seguro obligatorio El pasado 3 de febrero medios españoles destacaron que la nueva regulación estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP) ya está en vigor y obliga a todos los usuarios de patinetas eléctricos a contar con un seguro obligatorio, según indicó Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Las patinetas deberán estar inscritas en el Registro de Vehículos de la DGT, incluidas las particulares y las de empresas.