España desmiente "tajantemente" que vaya a cooperar con EE.UU. respecto a Irán

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, desmintió la afirmación de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, quien había dicho momentos antes que España había aceptado "cooperar con el ejército estadounidense". ( EFE )

El Gobierno de España desmintió "tajantemente" que vaya a cooperar militarmente con Estados Unidos en su guerra contra Irán, al reiterar su negativa a permitir que aviones norteamericanos usen bases en su territorio, según declaró este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio", afirmó Albares en declaraciones a la radio Cadena Ser, en respuesta a la Casa Blanca, cuya portavoz, Karoline Leavitt, había afirmado momentos antes que España había aceptado "cooperar con el ejército estadounidense".

El agradecimiento de Irán a España

Irán agradece a España que se oponga a la guerra y alaba una "conducta responsable", dijo un vocero del gobierno iraní tras el desmentido del gobierno español, este miércoles.

España responde que quien pone en riesgo a los estadounidense es el Gobierno de EE.UU.

El Ejecutivo español respondió también este miércoles al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, que quien pone en riesgo la vida de los estadounidenses es quien los lleva a una guerra injustificada y, por tanto, es el Gobierno de EE.UU., no el de España.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, respondió así al ser preguntado por Bessent, quien dijo que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo "inaceptable" y que esa postura pone "vidas estadounidenses en riesgo".

En una entrevista en la televisión pública (TVE) recogida por EFE, Puente incidió en que ya hay soldados estadounidenses que han perdido la vida en la guerra de Irán en unos pocos días, por lo que consideró que no hay correlación con la decisión "libre y soberana" de España de no participar y "no brindar" su territorio para las operaciones bélicas.

"Es una decisión soberana que no causa ni evita muertes de los ciudadanos americanos que se vayan a ver envueltos en este conflicto", que, insistió Puente, España no comparte ni cree justificado.

En su opinión, lo que habría que hacer es "desescalar, sentarse, negociar y buscar una salida"; y "sustituir las bombas y las armas por el diálogo, la concertación y sentar en la mesa, incluso, a la comunidad internacional", subrayó.

"Eso es lo lógico", añadió, tras lo reiteró que "quien utiliza armas y expone a sus propios ciudadanos a la muerte no es el Gobierno de España, es el Gobierno de Estados Unidos".