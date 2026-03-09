×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Íñigo Errejón
Íñigo Errejón

Segunda denuncia por abuso sexual contra figura de la izquierda española

El abogado no quiso otorgar ningún detalle sobre la nueva denunciante ni sobre su acusación por razones de privacidad

    Expandir imagen
    Segunda denuncia por abuso sexual contra figura de la izquierda española
    El acusado, íñigo Errejón, es uno de los fundadores del partido Podemos que por años fue conocido dirigente de la izquierda radical española. (FUENTE EXTERNA)

    Una denuncia de una segunda mujer por supuesto abuso sexual contra el antiguo dirigente de la izquierda española Íñigo Errejón fue admitida a trámite por la justicia española, informó este lunes a la AFP el abogado de las denunciantes.

    • El abogado no quiso otorgar ningún detalle sobre la nueva denunciante ni sobre su acusación por razones de privacidad.

    Izquierda radical

    Errejón es uno de los fundadores del partido Podemos que por años fue conocido dirigente de la izquierda radical española.

    Además fue objeto de una primera denuncia por presunto abuso sexual por parte de la actriz Elisa Mouliaá quien asegura que en 2021 el entonces diputado la manoseó y le dio besos no consentidos, aunque él afirma que fueron consentidos.

    Esta segunda denuncia contra Errejón, que dejó la política en octubre de 2024 cuando estalló la polémica por la primera acusación, es de una mujer que afirma que el político la violó en su casa en 2021, según indicó la prensa española.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.