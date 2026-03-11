11M, el origen del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

Años después de los atentados del 11M, asociaciones de víctimas, agentes sociales y ciudadanos recuerdan a los 192 muertos por la explosión de diez bombas en cuatro trenes el 11 de marzo de 2004. ( EFE )

El 11 de marzo de cada año se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, una fecha destinada a honrar a quienes han perdido la vida o han sufrido las consecuencias de la violencia extremista.

La jornada tiene su origen en los atentados ocurridos en Madrid en 2004, considerados uno de los ataques terroristas más graves en la historia reciente de Europa.

Aquella tragedia dejó una profunda huella en España y en todo el continente, impulsando a las instituciones europeas a establecer un día oficial de recuerdo y solidaridad con las víctimas del terrorismo.

El atentado que marcó a Europa

La mañana del jueves 11 de marzo de 2004, en plena hora punta, una serie de explosiones sacudieron cuatro trenes de cercanías en Madrid. En cuestión de minutos, diez bombas detonaron casi simultáneamente entre las 07:36 y las 07:40, causando una tragedia sin precedentes en el país.

El balance final fue devastador: 192 personas murieron en el momento de los ataques y cerca de dos mil resultaron heridas. Semanas después, una operación policial localizó a los responsables en un apartamento de la localidad de Leganés.

Al verse rodeados por las fuerzas de seguridad, los terroristas se inmolaron con explosivos, provocando la muerte de un agente de una unidad especial y elevando el número total de víctimas mortales a 193.

El impacto del atentado fue inmediato y generó una ola de solidaridad dentro y fuera de España. Millones de ciudadanos participaron en manifestaciones y actos de homenaje, mientras líderes internacionales condenaron los ataques y expresaron su apoyo al pueblo español.

Una fecha para recordar y defender la convivencia

Como respuesta a la magnitud de la tragedia, el Parlamento Europeo declaró el 11 de marzo como el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. La decisión buscaba no solo rendir homenaje a quienes sufrieron el atentado de Madrid, sino también recordar a todas las víctimas del terrorismo en Europa.

Desde entonces, la fecha se conmemora cada año con actos institucionales, minutos de silencio y ceremonias de recuerdo. Estos homenajes tienen como objetivo preservar la memoria de las víctimas, apoyar a sus familias y reafirmar el compromiso de las sociedades europeas con la libertad y la convivencia pacífica.

El 11M se ha convertido así en un símbolo de resistencia frente al terrorismo. Recordar aquel día no solo implica mirar al pasado, sino también reforzar los valores democráticos y la cooperación internacional para prevenir la violencia extremista y proteger a las futuras generaciones.