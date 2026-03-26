Fue capturado en RD un empresario español vinculado a red con Venezuela y el entorno de Ayuso

El empresario español Juan Carlos González Pérez, vinculado al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra encarcelado en Estados Unidos por presunto contrabando. ( FUENTE EXTERNA )

El empresario español Juan Carlos González Pérez, vinculado al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra actualmente encarcelado en Estados Unidos tras ser detenido en República Dominicana.

El caso ha cobrado relevancia no solo por la gravedad de los cargos, sino también por sus conexiones empresariales con la pareja de la dirigente política.

Según información difundida por la agencia EFE y medios internacionales, González Pérez fue arrestado el pasado 12 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas y trasladado posteriormente a Miami, donde enfrenta un proceso judicial en la Corte del Distrito Sur de Florida.

Una red para evadir sanciones

Las autoridades estadounidenses lo acusan de formar parte de una trama internacional dedicada a exportar ilegalmente piezas aeronáuticas hacia Venezuela, específicamente a la estatal petrolera PDVSA, entidad sancionada por Washington.

La investigación, iniciada en 2021, sostiene que el empresario utilizó documentación falsa para declarar que los equipos tenían como destino España, cuando en realidad eran enviados a territorio venezolano.

El esquema incluía la triangulación de operaciones y el uso de cuentas en países como Rusia, China o Malasia con el fin de evitar controles financieros. Correos electrónicos interceptados por las autoridades revelan que los implicados eran conscientes de la ilegalidad de sus acciones, y discutían estrategias para evadir las restricciones internacionales.

González Pérez, propietario de la empresa Aerofalcon S.L., mantuvo vínculos empresariales con Alberto González Amador, actual pareja de Díaz Ayuso, lo que ha añadido un componente político al caso. No obstante, hasta el momento no se ha señalado implicación directa de la presidenta madrileña.

El proceso judicial continúa en Estados Unidos, mientras la defensa del empresario ha cuestionado la legalidad de su traslado desde República Dominicana, alegando irregularidades en el procedimiento. Entretanto, las autoridades estadounidenses avanzan en un caso que pone en evidencia los mecanismos utilizados para burlar sanciones internacionales y el alcance de redes comerciales clandestinas.