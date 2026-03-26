España en vilo por eutanasia de Noelia Castillo

Noelia Castillo, en el centro del debate sobre la eutanasia, por haber decidido poner fin a su vida, este jueves. ( FUENTE EXTERNA )

Este jueves, España y parte de la comunidad internacional mantienen la atención puesta en la eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años cuyo caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos sobre el derecho a morir dignamente desde la aprobación de la ley en 2021.

La expectativa se produce tras más de 600 días de proceso judicial y sanitario, en los que la solicitud de la joven —aprobada desde 2024— fue objeto de múltiples recursos impulsados por su padre y respaldados por organizaciones conservadoras, lo que retrasó su ejecución pese al aval de las autoridades médicas y judiciales.

Según el diario español El País, Castillo quedó parapléjica tras un intento de suicidio en 2022, en medio de una historia marcada por traumas personales y dolor crónico. Durante el proceso, permaneció en un centro sociosanitario enfrentando sufrimiento físico y psicológico mientras defendía su decisión de poner fin a su vida.

El mismo medio destaca que la joven expresó su agotamiento tras una prolongada espera, afirmando que ya no podía continuar en esas condiciones, en un testimonio que ha tenido amplia repercusión pública y mediática en España.

Un caso humano, mediático y con gran carga moral entre católicos

Por su parte, el portal El Español subraya que las últimas horas previas al procedimiento han estado marcadas por una fuerte carga emocional y mediática, al tratarse de un caso que combina violencia previa, discapacidad irreversible y un intenso conflicto judicial en torno a su autonomía personal.

El caso ha sido seguido de cerca no solo en España, sino también en otros países, al poner a prueba los alcances de la legislación sobre eutanasia y el peso de la oposición familiar frente a la voluntad del paciente. Tribunales españoles y europeos rechazaron frenar el procedimiento, consolidando el derecho de Castillo a decidir sobre su vida.

En este contexto, la jornada de este jueves no solo marca el desenlace de una historia personal, sino que también reaviva el debate ético, legal y social sobre la eutanasia, en un país donde esta práctica es legal pero sigue generando profundas divisiones.

Otro rechazo judicial, en la víspera

La justicia ha descartado de nuevo paralizar cautelarmente la eutanasia de Noelia, apenas unas horas antes de que se le practique, al desestimar las medidas cautelares que ha planteado «in extremis» la fundación ultracatólica Abogados Cristianos.

La entidad, que durante año y medio ha representado al padre de Noelia en su batalla judicial para impedir su muerte asistida, ha solicitado medida cautelares por tercera vez ante el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que investiga la querella que presentó contra dos miembros de la comisión de la Generalitat que autorizó la muerte digna de la joven, que sufre una paraplejia.