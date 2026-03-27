Los supuestos agresores de Noelia Castillo no fueron identificados

Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que murió tras recibir la eutanasia en Cataluña, España.

El caso de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que murió tras recibir la eutanasia en Cataluña, España, ha estado rodeado de versiones falsas y afirmaciones no verificadas que han circulado ampliamente en redes sociales y discursos políticos.

Una revisión de los hechos confirmados por testimonios, documentos médicos, decisiones judiciales y verificadores independientes permite distinguir entre lo ocurrido y lo que no tiene sustento.

Las agresiones: lo que se sabe de ellas

Noelia relató públicamente haber sufrido tres episodios de agresión sexual a lo largo de su vida. El primero, por parte de una expareja; el segundo, un intento de abuso en una discoteca; y el tercero, una agresión múltiple ocurrida días antes de su intento de suicidio en 2022 .

Ese mismo año, tras lanzarse desde un balcón, sufrió una lesión medular que la dejó parapléjica, con dolor crónico, dependencia funcional y secuelas permanentes .

Sin embargo, no existen datos oficiales sobre la identidad de los agresores. No se han publicado nombres, nacionalidades ni edades ni constan procesos judiciales concluidos que los identifiquen .

Una de las versiones más difundidas sostiene que Noelia fue víctima de una violación grupal cometida por menores extranjeros no acompañados (Menas) dentro de un centro de protección.

Esa afirmación ha sido desmentida.

La agresión múltiple ocurrió en 2022, cuando Noelia tenía 21 años y ya no estaba bajo tutela estatal.

Durante su estancia en centros de menores (2015–2019), no hay registros oficiales de agresiones sexuales.

La propia administración catalana confirmó la ausencia de incidentes de ese tipo en esos centros.

Además, no existe ninguna evidencia documental —ni judicial ni forense— que vincule a los agresores con la categoría de "menores extranjeros no acompañados".

Los verificadores Newtral, Maldita.es y el diario El País han coincidido en que esa narrativa carece de base comprobable.

Eutanasia: tampoco fue por depresión

Otro de los bulos más repetidos afirma que se trató de "la primera eutanasia por depresión en España".

Los informes médicos y las resoluciones judiciales lo descartan.

La eutanasia fue autorizada porque Noelia presentaba una situación clínica grave e incurable, derivada de su paraplejia, con dolor neuropático intenso, dependencia severa y sufrimiento constante .

Aunque tenía antecedentes de síntomas depresivos y trastornos psicológicos, los especialistas concluyeron que no existía un trastorno que anulara su capacidad de decisión.

La Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó el procedimiento por unanimidad en 2024, y los tribunales —incluido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña— confirmaron que cumplía todos los requisitos legales.

Un caso atravesado por la desinformación

El caso de Noelia ha derivado en un debate público sobre eutanasia, protección de menores y violencia sexual, pero también ha evidenciado cómo tragedias personales pueden ser utilizadas para construir narrativas sin respaldo.

Los hechos verificables son limitados y claros: hubo agresiones denunciadas por la propia víctima, pero sin identificación pública de responsables; la agresión más grave ocurrió fuera del sistema de tutela; y la eutanasia fue autorizada por causas físicas, no por depresión.

El resto —incluida la supuesta implicación de "Menas"— pertenece al terreno de la especulación o la desinformación.