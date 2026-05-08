España anuncia que primeras evacuaciones del crucero afectado por hantavirus comenzarán el domingo

El crucero MV Hondius está varado en las costas de Cabo Verde. ( FUENTE EXTERNA )

Los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus comenzarán a ser trasladados en avión a sus países de origen cuando el buque llegue el domingo al archipiélago de Canarias, informó el gobierno español este viernes.

El MV Hondius tiene prevista su llegada al puerto de Granadilla -en la isla de Tenerife, frente a las costas de África occidental- el domingo por la mañana, indicó a los periodistas el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"Ese mismo día vamos a tener aviones y podremos ya empezar a que estas personas lleguen" hasta ellos, explicó.

En los días anteriores, fuentes del Ministerio del Interior habían indicado que las evacuaciones comenzarían el lunes.

Cronología del caso

El destino del MV Hondius despertó preocupación internacional tras saberse que tres personas que habían estado a bordo de este crucero que inició su travesía en abril desde Argentina habían muerto.

Otros tres pasajeros enfermos fueron desembarcados el miércoles frente a Cabo Verde, antes de que la embarcación pusiera rumbo hacia las Islas Canarias con casi 150 personas a bordo, entre pasajeros y miembros de la tripulación, de 23 países.

Las autoridades españolas ya habían informado previamente que el crucero no atracará frente a la costas de la isla de Tenerife, sino que solo fondeará, y que los pasajeros serán trasladados entonces embarcaciones más pequeñas.

Después serán conducidos en autobús a un aeropuerto cercano, explicó la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, en la televisión pública.

"En principio son personas asintomáticas, no necesitan un traslado especial", explicó.

Los ciudadanos extranjeros serán entonces trasladados desde el aeropuerto a sus países de origen, indicó la ministra española de Sanidad, Mónica García. También serán repatriados aquellos que pudieran presentar algún síntoma, si no requieren atención médica urgente.

"Estamos tomando todas las decisiones que tengamos que tomar, siempre sabiendo que tenemos que valorar todos los escenarios posibles", resaltó la ministra en la televisión pública española.