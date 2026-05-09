Tripulantes infectados por hantavirus en crucero desembarcarán en las Islas Canarias este domingo

Las islas Canarias se mantenían en alerta ante la llegada del crucero ( FUENTE EXTERNA )

Todos los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus y algunos miembros de la tripulación empezarán a desembarcar en las islas Canarias, España, "hacia las 08:00, hora local" del domingo (07H00 GMT), anunció el operador el sábado.

"Una vez que hayan desembarcado, serán trasladados inmediatamente a sus respectivos vuelos", precisó la empresa operadora del crucero Oceanwide Expeditions en un comunicado.

Acciones internacionales

Las islas Canarias se mantenían en alerta ante la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y para dar inicio a la delicada evacuación de pasajeros y parte de la tripulación, personas que la OMS considera "contactos de alto riego".

La ministra española de Salud, Mónica García, había anunciado que el navío debe llegar a Canarias "entre las 04:00 p.m. y las 06:00 p.m. locales.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó el sábado a Tenerife para ayudar a supervisar el desembarco del crucero, informó la agencia en un comunicado.