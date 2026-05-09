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Tripulantes infectados por hantavirus en crucero desembarcarán en las Islas Canarias este domingo

Una vez lleguen al destino serán traslados inmediatamente a sus respectivos vuelos

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    Tripulantes infectados por hantavirus en crucero desembarcarán en las Islas Canarias este domingo
    Las islas Canarias se mantenían en alerta ante la llegada del crucero (FUENTE EXTERNA)

    Todos los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus y algunos miembros de la tripulación empezarán a desembarcar en las islas Canarias, España, "hacia las 08:00, hora local" del domingo (07H00 GMT), anunció el operador el sábado.

    "Una vez que hayan desembarcado, serán trasladados inmediatamente a sus respectivos vuelos", precisó la empresa operadora del crucero Oceanwide Expeditions en un comunicado. 

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    Acciones internacionales

    Las islas Canarias se mantenían en alerta ante la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y para dar inicio a la delicada evacuación de pasajeros y parte de la tripulación, personas que la OMS considera "contactos de alto riego".

    La ministra española de Salud, Mónica García, había anunciado que el navío debe llegar a Canarias "entre las 04:00 p.m. y las 06:00 p.m. locales.

    • El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó el sábado a Tenerife para ayudar a supervisar el desembarco del crucero, informó la agencia en un comunicado. 
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