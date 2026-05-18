Otra aerolínea española suspende sus vuelos a Cuba

La aerolínea española World2Fly, perteneciente al grupo hotelero Iberostar, suspenderá esta semana sus vuelos a Cuba. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea española World2Fly, perteneciente al grupo hotelero Iberostar, suspenderá esta semana sus vuelos a Cuba, según informó este lunes una agencia de viajes especializada en turismo hacia la isla.

"Informamos a nuestros clientes que World2Fly interrumpe sus operaciones en la ruta Madrid–La Habana–Madrid, realizando su último vuelo el próximo 20 de mayo", indicó Online Tours, que comercializa los vuelos de la compañía, sin precisar las causas de la decisión.

Otra aerolínea española

World2Fly se suma así a Iberia, que anunció a mediados de abril la suspensión temporal de sus vuelos a Cuba entre junio y noviembre. La oficina de Iberia en La Habana indicó a la AFP que su último vuelo programado entre la capital de la isla y Madrid se realizará el 30 de mayo.

Desde febrero, tras el anuncio del gobierno cubano sobre la escasez de combustible para la aviación, aerolíneas canadienses, rusas y europeas han anunciado la suspensión temporal de sus vuelos, sin precisar fecha de reanudación.

Cuba, con 9.6 millones de habitantes, atraviesa una grave crisis energética y económica provocada por un bloqueo petrolero impuesto desde enero por Estados Unidos, que considera a la isla "una amenaza excepcional" para su seguridad nacional.

Estas decisiones han afectado negativamente al turismo, segunda fuente de ingresos en divisas del país.

Entre enero y marzo, el turismo se desplomó casi un 50 % en comparación con igual periodo de 2025, según datos oficiales. En abril y mayo la situación se agravó aun más en medio de persistentes dificultades con el suministro de combustible.