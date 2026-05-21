Tres policías canadienses detenidos en España por agresión sexual

Tres policías canadienses fuera de servicio fueron detenidos en España por la presunta agresión a una mujer mientras estaban de vacaciones en Barcelona. ( FUENTE EXTERNA )

Tres policías canadienses fuera de servicio fueron detenidos en España por la presunta agresión a una mujer mientras estaban de vacaciones en Barcelona, informó la policía catalana este jueves.

Dos hombres fueron detenidos el 13 de mayo, mientras que un tercero fue detenido dos días después en la isla española de Mallorca, adonde había huido tras la presunta agresión, según informó un portavoz de la policía regional catalana.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 13 de mayo cuando los tres hombres viajaban en un taxi con una prostituta por el centro histórico de Barcelona, añadió el vocero, señalando que los hombres manoseaban y golpeaban a la mujer.

Intento de agresión

El diario barcelonés El Periódico de Cataluña, que fue el primero en dar la noticia, afirmó que los hombres presuntamente intentaron obligar a la mujer a mantener relaciones sexuales con los tres y, cuando ella se negó, se pusieron agresivos.

La policía catalana no dio detalles sobre los hombres, pero un portavoz de la policía municipal de Toronto confirmó que se trataba de agentes fuera de servicio y aseguró a medios canadienses que serían suspendidos.

De los dos hombres detenidos en Barcelona, uno fue acusado de agresión sexual y lesiones, mientras que el otro fue puesto en libertad, según el portavoz de la policía catalana. Este regresó a Canadá, pero sigue bajo investigación.

Aún no se han especificado los cargos contra el hombre detenido en Mallorca.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, afirmó que, si los agentes son declarados culpables, "deberían ser castigados", calificando las acusaciones de "graves".

El caso llega justo cuando la policía de Toronto se ve sacudida por una serie de investigaciones por corrupción que incluyen acusaciones de sobornos y ayuda a narcotraficantes.