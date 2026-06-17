Un joven cruza el puente de San Telmo de Sevilla con una botella de agua, este sábado.

España vivió en 2025 el tercer año más caluroso de su historia, cuando ocurrió el verano más cálido jamás registrado, anunció el miércoles la agencia española de meteorología (Aemet).

España está en primera línea del calentamiento global, con olas de calor cada vez más largas y frecuentes, incluso desde la primavera, pero también otoños e inviernos más lluviosos que antes.

"2025 ya está plenamente confirmado que fue el tercer año más cálido de la serie histórica en nuestro país, empatado con el año anterior, 2024", indicó en una videoconferencia con periodistas el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

"Los cuatro años con mayor temperatura media en España de toda la serie son los cuatro últimos", subrayó.

El año pasado fue "más lluvioso de lo normal", lo que ha permitido que el país no esté "en una situación de sequía, lo cual siempre es una buena noticia en España", destacó Del Campo.

Aemet había anunciado en septiembre que el verano de 2025 había sido el más cálido jamás registrado, con una temperatura media de 24.2°C, lo que avivó una de las peores olas de incendios forestales que han asolado al país en años recientes.

Muertes asociadas al calor

Según el Ministerio de Sanidad, 3,832 fallecimientos en España entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 pueden atribuirse al calor.

En lo que va de 2026, pese a las lluvias torrenciales de enero y febrero que provocaron daños, especialmente en Andalucía, han predominado "los episodios de temperaturas superiores a las normales", señaló Del Campo.

Esta primavera que se acaba ha sido la segunda "más cálida de la serie", por detrás de la de 2023, prosiguió.

Para el verano, "el escenario más probable es que sea un trimestre más cálido de lo normal en toda España", agregó el portavoz.

Desde hace años, los científicos alertan sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.