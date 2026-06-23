El calor pone en alerta a casi toda España

Una playa de Valencia en medio del calor agobiante que arropa a España. ( EFE )

Casi todo el territorio español se encuentra este martes en alerta por calor, con algunas zonas de Andalucía, en el sur, y del País Vasco y Cantabria, en el norte, en alerta roja, que señala un peligro "extraordinario".

En las proximidades de Córdoba, en Andalucía, así como en Bilbao y en una parte de Cantabria estarán en alerta roja de 13H00 a 21H00 locales, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que estima que en el País Vasco podrían alcanzarse los 40 ºC.

La mayor parte del centro y del norte del país, de su lado, está en alerta naranja -un grado menos que la roja- según Aemet, mientras que el resto de España está en alerta amarilla, a excepción de la mayoría de las zonas costeras.

"En la mañana se está normal, pero en la tarde cuando le da todo el sol al kiosco, es como si no hubiera aire acondicionado", indicó a la AFP Reinaldo García, un vendedor de lotería de 35 años en Madrid, que se encuentra en alerta naranja.

El aviso rojo implica que "los daños podrían ser muy graves o catastróficos".

Las autoridades recuerdan que, en esos casos, "es imprescindible informarse en tiempo real, seguir las indicaciones de las autoridades, evitar desplazamientos no urgentes y extremar las precauciones".

País en primera línea del calentamiento climático en Europa, España está acostumbrada a las temperaturas extremas, pero desde hace algunos años enfrenta una multiplicación y una intensificación de las olas de calor.

Esta ola de calor arrancó el domingo y podría prolongarse hasta el jueves.

"Soy cardiópata, soy diabético y lo noto mucho", lamenta José Farré, un jubilado de 76 años que aprovecha las horas más frescas de la mañana para ir al mercado en Barcelona, donde a pesar de no estar hoy en alerta hace días que se padecen también los efectos del alza de las temperaturas.

"Salimos ahora temprano y ya recogemos para casa, que tenemos aire acondicionado", cuenta.

Más de un centenar de estaciones de la Aemet registraron temperaturas de 40 ºC o más el lunes, mientras que una treintena no bajaron de los 25 ºC en la madrugada del martes.

La costa de Almería, en Andalucía, no descendió de los 30 ºC por tercer día consecutivo.

El verano de 2025 fue el más caluroso jamás registrado en España, con una temperatura media de 24,2 ºC.

Según el Ministerio de Sanidad, 3.832 fallecimientos en España entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 pudieron atribuirse al calor.