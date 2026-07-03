Un incendio en la turística costa catalana obliga a confinar varias poblaciones

El incendio en la Costa Brava de Cataluña obligó a confinar decenas de familias. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio declarado cerca de la turística Costa Brava, en el noreste de España, obligó a confinar preventivamente este viernes una decena de municipios de esta zona del litoral catalán muy concurrida, especialmente en los meses de verano, informaron los bomberos regionales.

El fuego arrancó en la mañana cerca del municipio de la Bisbal d'Empordà, en la provincia de Girona y a una veintena de kilómetros de la costa mediterránea. El fuerte viento del norte avivó la expansión de las llamas -que formaron una densa nube de humo-, llevando a las autoridades a pedir el confinamiento de más de una decena de municipios, entre ellos la turística Platja d'Aro.

"La columna es muy inclinada, ha hecho un pirocúmulo muy violento", indicó a los periodistas David Borrell, jefe del cuerpo de bomberos catalán. "La dificultad es que no será estático", agregó.

Cientos de bomberos

Más de 50 dotaciones de bomberos, once de ellas aéreas, trabajan en la extinción del incendio, con más de 200 efectivos activos, indicó el cuerpo.

Para facilitar las tareas de extinción, los bomberos solicitaron en su cuenta de X a las personas que viven en el área metropolitana de Barcelona, y que suelen desplazarse a esta popular destino costero para pasar el fin de semana, que "pospongan los desplazamientos a estas zonas".

Ante el empeoramiento de las condiciones por culpa del viento, el presidente del gobierno regional catalán, Salvador Illa, solicitó la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias para extinguir tanto este fuego como otro, por ahora de menor entidad, declarado un poco más al norte.

"Es un incendio que está activo, que no está controlado. Es un incendio de dimensiones importantes", subrayó Illa sobre el foco principal, pidiendo a los vecinos afectados que respeten las órdenes de confinamiento.

Situada en primera línea europea del cambio climático, España sufrió el verano pasado "los peores incendios de su historia reciente", recordó en mayo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

En 2025 más de 393,000 hectáreas quedaron arrasadas por las llamas en el país, de acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Durante los más de 8,000 incendios registrados a lo largo del año, fallecieron ocho personas, 86 resultaron heridas y más de 42,000 fueron evacuadas, según el ministerio del Interior.