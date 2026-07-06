Esposa de Pedro Sánchez podrá ir a Londres, pero no a cumbre de la OTAN

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español investigada por presunto tráfico de influencias y con prohibición de salir del país, podrá viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero no acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN. ( EFE/ARCHIVO )

La esposa del presidente del Gobierno español, investigada por presunto tráfico de influencias y con prohibición de salir del país, podrá viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, pero no acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN en Turquía, según un auto judicial publicado este lunes.

Tal y como lo había solicitado, Begoña Gómez está autorizada "a viajar a Londres (Reino Unido) entre los días 8 y 10 de julio, para lo que se le hará entrega de su pasaporte", indicó la resolución de un juez en Madrid.

Pero el magistrado le denegó el permiso para acompañar a su marido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN en Ankara, este martes y miércoles, alegando que "Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada".

Además, Gómez ha sido "invitada por razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa en dicha cumbre", agregó el documento.

Tráfico de influencias

El 20 de junio, un tribunal de Madrid ordenó que Gómez fuera juzgada por un jurado por, entre otros cargos, tráfico de influencias, y le prohibió salir del país, exigiéndole que entregara su pasaporte y se presentara ante las autoridades dos veces al mes hasta que haya sentencia.

En abril, el juez Juan Carlos Peinado la había acusado formalmente por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.

Peinado abrió dos años antes la investigación en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió Gómez y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados, algo que ella y su marido niegan.

Aún no se ha fijado fecha para este juicio políticamente muy dañino para el dirigente socialista.

Es una de las numerosas causas judiciales que en los últimos meses han salpicado a varios allegados de Pedro Sánchez y amenazan su frágil coalición de gobierno.