Al menos 12 fallecidos y 23 personas sin localizar en un violento incendio en el sur de España

Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, que se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la zona. ( EFE/ CARLOS BARBA )

Al menos 23 personas seguían sin localizar el viernes, un día después del inicio del voraz incendio que se expandió a toda velocidad en la provincia de Almería, y que causó la muerte de 12 personas en esta zona del sur de España donde residen muchos extranjeros.

"Estaba muy feo. Explotando bombonas, todo, ardiendo casas, los cristales partían", describió un vecino evacuado a la agencia Atlas.

El fuego se desató el jueves en la zona de Los Gallardos, un área de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir, según las primeras investigaciones.

En esta zona, a pocos kilómetros del cálido Mediterráneo andaluz y entre la sinuosa orografía de Almería, residen numerosos extranjeros, que llegan atraídos por el sol y la tranquilidad.

"Son extranjeros que residen allí. La mayoría de avanzada edad, que han encontrado un remanso de paz en esta zona", explicó a la radio Cadena Cope Víctor Fernández, párroco de Bédar y Los Gallardos, añadiendo que muchos vivían "muy aislados".

La rápida expansión del fuego convirtió esta zona en "una especie de ratonera", según describió el presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

"Tenemos 12 personas fallecidas, 23 personas no localizadas", indicó el viernes, pidiendo ante los periodistas prudencia sobre estas últimas, ya que puede tratarse de gente que todavía no se ha comunicado.

Este fuego que sigue sin control -y es ya uno de los más graves de la historia reciente de España- también ha dejado por el momento ocho heridos, cuatro de ellos graves.

"Estamos ante una tragedia mayúscula", resaltó Moreno sobre "uno de los incendios más rápidos y complejos" que enfrentaron en los últimos tiempos.

"Rapidísimo"

El fuego habría comenzado, según los indicios, en una cuneta, tras la rotura de un cable de electricidad al que los fuertes vientos volvieron incontrolable. En dos horas avanzó 15 kilómetros.

"Fue rapidísimo. Era un Fórmula 1, el fuego", indicó otro vecino evacuado a Atlas.

"Estamos ante un incendio muy complicado, que se ha extendido como la pólvora", indicó el presidente regional. "Sabíamos que este verano iba a ser de los más difíciles. Y lo va a ser", agregó.

Según el responsable andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, cuatro de las víctimas se encontraban en un coche que tenía el volante al lado derecho, por lo que podrían ser de nacionalidad británica.

Las otros fallecidos podrían haber intentado huir caminando por los escarpados caminos de la zona, cuando se vieron acorralados por las llamas.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó a los periodistas que alertaron a los habitantes "puerta por puerta" del peligro, pero que un grupo de personas "no hicieron caso" a otros vecinos que les aconsejaban que se quedaran en casa y "siete han fallecido", relató.

"Lamentablemente, la no atención a esas recomendaciones probablemente haya causado el triste suceso", consideró más tarde el presidente andaluz.

Muchos familiares usaban las redes sociales para tratar de localizar a sus seres queridos, como Danielle Gillam-Kirton, que pedía información sobre sus padres, residentes en Bédar. "Estamos tratando de contactar con ellos, para comprobar que están bien. Mi madre me escribió ayer a las 18:53 para decirnos que estaban evacuando".

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, siguen luchando contra este fuego que ya ha devorado 3.150 hectáreas y obligó a desalojar de sus casas a 600 personas.

Pésame

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su "enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería", y pidió "mucha precaución".

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, guardaron este viernes un minuto de silencio por las víctimas y decidieron acortar su participación en la ceremonia que marca el final de la formación militar de la princesa Leonor, en señal de duelo por la tragedia.

"Queremos desde aquí transmitir (...) nuestro pésame, nuestro cariño, y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos", indicó el monarca.

País en primera línea del cambio climático, España experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

Los fuegos arrasaron casi 400,000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, dejando ocho personas fallecidas.