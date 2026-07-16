Un tribunal confirma el juicio a la esposa del presidente del Gobierno español

La Audiencia Provincial de Madrid respondió así a varios recursos de Begoña Gómez. ( EFE/JAVIER LIZÓN )

Un tribunal de segunda instancia español confirmó este jueves que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irá a juicio por tráfico de influencias y malversación, si bien la exoneró de un tercer delito y le levantó la prohibición de salida del país.

La Audiencia Provincial de Madrid respondió así a varios recursos de Begoña Gómez, quien en definitiva será juzgada en una fecha aún por definir por un jurado popular, tal y como solicitó el juez que la investigó durante dos años, según la resolución judicial consultada por la AFP.

Este es uno de los casos del abanico de escándalos judiciales en la familia y el entorno del socialista Pedro Sánchez que amenazan la supervivencia de su precario Gobierno en minoría.

El caso de su esposa gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigió y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.

"Begoña Gómez es inocente", afirmó a la AFP una fuente de la Presidencia, quien recordó que la causa "tiene su origen en una denuncia falsa de una organización ultraderechista".

La sentarán en el banquillo

Tras revisar los recursos de Gómez, la Audiencia Provincial ordenó "que se continúe" con el proceso para sentarla en el banquillo "por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".

El tribunal la sobreseyó del delito de corrupción en los negocios, al considerar que no hay "indicios" de que haya "percibido dádivas (...) en el marco de la actividad desarrollada por la cátedra".

Asimismo, le levantó las medidas cautelares que le había impuesto el juez instructor de entregar su pasaporte y presentarse ante las autoridades dos veces al mes, al considerar que no existe un "riesgo real y efectivo de fuga".

Por esas restricciones, Gómez no pudo viajar la semana pasada a la cumbre de la OTAN en Turquía para acompañar a Pedro Sánchez, aunque sí fue a Londres a la graduación de su hija gracias a un permiso judicial.

Sánchez se ha visto debilitado por varios frentes judiciales, por los que la oposición de derecha le pide su renuncia, a lo que el jefe del Ejecutivo se niega.

Su hermano menor fue sentenciado el martes pasado a nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público por haber recibido trato de favor para obtener un puesto de trabajo.

Además, dos hombres claves en su ascenso al poder en 2018, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, han sido o serán juzgados por casos de corrupción, mientras que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una gran figura del socialismo y aliado político de Sánchez, fue imputado por tráfico de influencias a cambio de mordidas.