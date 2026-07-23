Evacúan 3,500 personas de pueblo a 60 km de Madrid por incendio forestal

Contra el incendio declarado cerca de Aldea del Fresno trabajan "18 dotaciones de bomberos". ( FUENTE EXTERNA )

Los 3,500 habitantes de una población a 60 km al oeste de Madrid fueron evacuados preventivamente este jueves por un incendio forestal, anunciaron los servicios de emergencia.

Los servicios de emergencia de la región de Madrid indicaron en un mensaje en X que enviaron un "mensaje ES-Alert a la población de Aldea del Fresno", de 3,500 habitantes, para su "evacuación" a otra localidad cercana, para alejarlos del fuego que arde sin control en las cercanías.

Aldea del Fresno se ubica muy cerca de otras pequeñas poblaciones que fueron desalojadas la noche del miércoles en esa zona al oeste de la capital española, y cuyos habitantes fueron autorizados a regresar en su mayoría a sus hogares este jueves luego de que mejorara la situación.

Situación actual

Contra el incendio declarado cerca de Aldea del Fresno trabajan "18 dotaciones de bomberos", junto a soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), indicaron los servicios de emergencia, que agregaron que varias carreteras permanecen cortadas por las llamas.

En total en toda la región de Madrid, donde varios fuegos forestales están activos en paralelo, hay en total "más de 10,000" evacuados, según indicó el Gobierno regional de Madrid.

En los últimos días se han declarado numerosos incendios en España.

Impulsados por la ola de calor que asfixia al país desde hace dos días, estos incendios forestales se propagan muy rápidamente, sobre todo en las zonas desérticas, donde la maleza constituye el combustible ideal para el rápido avance de las llamas.

"El Gobierno ha desplegado todos los medios para frenar los terribles incendios que ahora mismo afectan a numerosas zonas: Ávila, León, Toledo, Madrid y otros puntos de España", escribió en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió a la población "mucha precaución" y seguir "las indicaciones" de las autoridades.

Medidas anunciadas

El incendio más importante se encuentra al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, a unos 100 kilómetros al norte de la capital, y ha arrasado 32,000 hectáreas desde el jueves pasado.

En total, ya se han quemado cerca de 125,000 hectáreas desde el 1 de enero en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En 2025, más de 393,000 hectáreas fueron devoradas por las llamas en España, según EFFIS, lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.