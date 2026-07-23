Gritó "Allahu Akbar" y lanzó al suelo una mochila: pánico en un aeropuerto de Barcelona

Un joven de 23 años fue detenido después de provocar una alarma de seguridad en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. El incidente obligó a movilizar un amplio dispositivo policial y generó escenas de pánico entre los pasajeros. ( IMAGEN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DEL PERIÓDICO DIGITAL ARA )

Se vivieron momentos de tensión en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat cuando un joven de 23 años fue detenido después de provocar una alarma de seguridad que obligó a movilizar un amplio dispositivo policial y generó escenas de pánico entre los pasajeros.

El incidente ocurrió la tarde del 21 de julio en la Terminal 2, cerca de la puerta de embarque U31, cuando el sospechoso arrojó una mochila al suelo mientras gritaba "Allahu Akbar", una expresión árabe que significa "Dios es el más grande", pero que en los últimos años ha sido utilizada por grupos extremistas en diversos atentados terroristas.

La reacción fue inmediata: numerosos viajeros comenzaron a correr para ponerse a salvo, algunos rompieron puertas de acceso en su intento por escapar y al menos dos personas requirieron atención médica tras sufrir crisis de ansiedad.

Las primeras informaciones difundidas por las autoridades identificaban al detenido como un ciudadano dominicano. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, la Guardia Civil indicó que el sospechoso podría ser en realidad un ciudadano hondureño de la misma edad, una información que todavía forma parte de las pesquisas oficiales.

Pánico en una terminal del aeropuerto

Antes de la llegada de los agentes, personal de seguridad privada del aeropuerto logró reducir al joven con la ayuda de un trabajador encargado de la pasarela de embarque.

Poco después, efectivos de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra acordonaron el área mientras especialistas en explosivos inspeccionaban la mochila abandonada para descartar la presencia de algún artefacto peligroso.

Las autoridades confirmaron posteriormente que el equipaje no contenía explosivos y que la normalidad pudo restablecerse en la terminal una vez concluida la revisión.

Según la investigación, antes de provocar el pánico el sospechoso también habría protagonizado una agresión leve contra otra persona dentro del aeropuerto, aunque el incidente no dejó heridos.

La investigación sigue abierta

Aunque las primeras comprobaciones permitieron descartar una amenaza inmediata, la investigación continúa abierta. Los investigadores no han encontrado, por ahora, pruebas que relacionen al detenido con organizaciones extremistas ni con un proceso de radicalización.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad mantienen las pesquisas para determinar si sus acciones pudieron responder a un acto de naturaleza terrorista o si existía alguna otra motivación detrás de lo ocurrido.

Fuentes policiales señalaron que el joven no fue capaz de ofrecer una explicación coherente sobre su comportamiento durante el interrogatorio inicial. Tras ser evaluado por los servicios médicos del aeropuerto, los especialistas recomendaron su ingreso en una unidad psiquiátrica en lugar de permanecer en una celda ordinaria.

Mientras avanzan las investigaciones, el detenido enfrenta varios cargos relacionados con la alteración grave del orden público, en un caso que puso a prueba los protocolos de seguridad de uno de los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros de Europa.