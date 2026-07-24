Un incendio forestal pone en riesgo una instalación estratégica de la NASA en España

El incendio forestal que afecta a la Sierra Oeste de Madrid ha colocado en una situación crítica una instalación ubicada en Robledo de Chavela que desempeña un papel fundamental en las comunicaciones de la NASA. ( FUENTE EXTERNA )

El incendio forestal que afecta este viernes a la Sierra Oeste de Madrid ha colocado en una situación crítica al Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid, una instalación ubicada en Robledo de Chavela que desempeña un papel fundamental en las comunicaciones de la NASA con diversas misiones de exploración espacial.

De acuerdo con la información publicada por Noticias para Municipios y Cadena SER, las llamas continúan avanzando hacia la zona donde se encuentra el complejo, obligando a los equipos de emergencia a concentrar buena parte de sus esfuerzos en proteger una de las infraestructuras científicas más importantes de España.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aseguró desde el puesto de mando avanzado instalado en Cenicientos que la situación es "crítica" y que los efectivos desplegados están haciendo "lo imposible" para impedir que el fuego alcance las instalaciones, mientras el incendio sigue avanzando impulsado por el viento.

El complejo, conocido internacionalmente como Madrid Deep Space Communications Complex (Mdscc), pertenece al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y opera en colaboración con la NASA.

Se trata de la única instalación de la agencia espacial estadounidense en España y una de las tres estaciones que integran la Red del Espacio Profundo, junto con las ubicadas en California, Estados Unidos, y Canberra, Australia.

Gracias a esta distribución geográfica, la red puede mantener comunicación casi permanente con las sondas y naves que exploran distintos puntos del Sistema Solar.

Una instalación con un papel histórico

La importancia del complejo de Robledo de Chavela va mucho más allá de las operaciones actuales. Según recuerda Cadena SER, las instalaciones desempeñaron un papel decisivo durante la misión Apolo 11, en julio de 1969.

Desde este centro se recibió la señal que confirmaba el histórico alunizaje del módulo Eagle, convirtiéndose en la primera estación en captar el mensaje de Neil Armstrong antes de retransmitirlo al centro de control de la NASA en Estados Unidos.

En la actualidad, el complejo dispone de seis grandes antenas, entre ellas una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros, utilizadas para mantener contacto con misiones que exploran Marte y otras regiones del Sistema Solar.

Noticias para Municipios también recuerda que, en 2024, las seis antenas trabajaron de forma coordinada para captar la débil señal enviada por la sonda Voyager 1, situada a más de 24,000 millones de kilómetros de la Tierra.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de daños en las instalaciones. Sin embargo, la prioridad continúa siendo evitar que el incendio alcance el recinto y afecte una infraestructura considerada esencial para las comunicaciones espaciales internacionales, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de contención del fuego.