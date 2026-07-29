España levanta orden de evacuación por incendios en la provincia de Ávila

Varios coches calcinados en la localidad de Casavieja (Ávila), este lunes. En la provincia de Ávila, hay 15 localidades evacuadas: Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tíetar, La Adrada, Piedralaves, Casaviaje, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla, así como la urbanización La Atalaya de El Tiemblo. En Ávila se encuentran confinadas Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros. ( EFE/RAÚL SANCHIDRIÁN )

España levantó este miércoles la orden de evacuación por los incendios forestales en todos los municipios de la provincia de Ávila, cerca de Madrid, que habían sido desalojados, informó el Ministerio del Interior.

"Se establece el fin de la evacuación, con carácter inmediato, de todas las localidades que permanecían en esa situación en la provincia de Ávila", indicó el ministerio en un comunicado, tras la mejora en la contención de un incendio que el gobierno calificó como el mayor de la historia reciente de España.

Desde el martes, unas 24,000 personas empezaron a regresar a sus casas en la región de Madrid y la provincia de Ávila, epicentros de los voraces incendios que han calcinado decenas de miles de hectáreas.

Retorno regulado

Este miércoles, las autoridades permitieron el retorno a sus hogares a 1,500 personas adicionales en la región de Madrid, según anunció en rueda de prensa el delegado del Gobierno en la región capitalina, Francisco Martín.

"Va a ser una vuelta dura" la de estas últimas personas, advirtió Martín, toda vez que en una de las localidades a las que volverán "hay un número importante de viviendas que ha quedado arrasado por el fuego, además de muchas parcelas afectadas".

En Madrid, quedan "más de 9,500 vecinos y vecinas todavía evacuados", precisó Martín.

La virulencia y extensión de los incendios de esta semana, el más mortífero de este verano fue el que se declaró el 9 de julio en Los Gallardos (Almería) en el sureste peninsular, provocaron la muerte de 14 personas, tras el fallecimiento, ayer martes, de una mujer que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.