España despliega al Ejército en Ceuta tras entrada masiva de migrantes y muerte de nueve

Miles de jóvenes marroquíes llegaron a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta. ( EFE/REDUAN DRIS )

El Gobierno español ordenó este jueves el despliegue del Ejército en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil, después de que cientos de migrantes ingresaran de manera irregular al enclave desde Marruecos y al menos nueve personas murieran intentando alcanzar sus costas a nado.

Las nuevas entradas se suman a las de más de 1,500 migrantes que llegaron durante los últimos días, una presión que ha colapsado los centros de acogida y llevó al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a declarar que Ceuta enfrenta una "absoluta emergencia humanitaria y social".

Durante la jornada, centenares de personas cruzaron la frontera saltando las vallas o bordeando a nado el espigón del Tarajal. Algunos llegaron auxiliados con flotadores, mientras otros avanzaron caminando por la playa después de que las fuerzas de seguridad fueran desbordadas.

Las autoridades españolas recuperaron los cadáveres de nueve personas que habrían fallecido por ahogamiento mientras intentaban completar la travesía marítima. Los organismos de emergencia no descartaban que el número de víctimas pudiera aumentar.

Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. Su extensión de apenas 18.5 kilómetros cuadrados convierte cualquier llegada masiva en un desafío inmediato para sus limitadas capacidades de alojamiento y asistencia.

Ejército y refuerzo policial

El Gobierno español informó que las Fuerzas Armadas respaldarán a la Guardia Civil en las tareas necesarias para mantener la seguridad y que los militares movilizados estarán coordinados por el Mando de Operaciones.

El dispositivo incluye decenas de guardias civiles adicionales, buceadores especializados, pilotos de drones, un helicóptero y nuevas embarcaciones. También será enviado el patrullero oceánico Duque de Ahumada, mientras la Policía Nacional ampliará hasta unos 200 los agentes destinados específicamente a labores de seguridad ciudadana.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reunirse con las autoridades locales y los responsables del dispositivo de seguridad y asistencia.

"El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta", afirmó Sánchez, quien aseguró que su administración trabaja con Marruecos y organismos internacionales para recuperar la normalidad.

Vivas había solicitado que Madrid declarara una emergencia de interés nacional y asumiera un mando único. El Ejecutivo central rechazó esa posibilidad bajo la legislación de protección civil, al considerar que los flujos migratorios no están incluidos entre los riesgos que permiten activar ese mecanismo.

La Ciudad Autónoma informó que sus instalaciones para menores extranjeros no acompañados operaban muy por encima de su capacidad ordinaria. En pocos días, la cantidad de menores acogidos aumentó de 180 a alrededor de 570, según los datos ofrecidos por Vivas.

España y Marruecos acuerdan devoluciones

España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación fronteriza y aplicar medidas para entregar "lo antes posible" a las personas que entraron irregularmente en Ceuta, informó el Ministerio del Interior español.

La institución atribuyó la llegada masiva a redes de tráfico de personas que, según su versión, están aprovechando una reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita la aplicación de las devoluciones inmediatas de migrantes interceptados en el mar.

El Gobierno español insistió en que mantiene una colaboración "ejemplar" con Marruecos y negó que la situación esté relacionada con el reciente acercamiento diplomático de Madrid a Argelia.

La relación entre España y Marruecos permanece marcada por el conflicto del Sáhara Occidental. En mayo de 2021, miles de migrantes ingresaron a Ceuta después de que Rabat redujera los controles fronterizos en medio de una crisis diplomática provocada por la hospitalización en España de Brahim Gali, líder del Frente Polisario.

La tensión disminuyó en 2022, cuando el Gobierno de Sánchez abandonó su tradicional neutralidad y respaldó la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental.

Aunque Ceuta y Melilla registran periódicamente intentos de entrada, la principal ruta utilizada por los migrantes que buscan llegar irregularmente a España continúa siendo la del océano Atlántico hacia las islas Canarias.