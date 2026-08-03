Tras los incendios, la crisis en Ceuta abre un nuevo frente para Pedro Sánchez

La situación política ha empeorado para el presidente de España, Pedro Sánchez, por la crisis que ha provocado la llegada de miles de migrantes a Ceuta. ( EFE )

Justo cuando la presión doméstica por los graves incendios en España comenzaba a disminuir, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se le abrió un nuevo frente con la crisis migratoria en Ceuta, que despertó las críticas de países de la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin mayoría en el Parlamento, el líder socialista, de 54 años, respondió a los voraces fuegos forestales apelando a la unidad para enfrentar los efectos del cambio climático, una de sus principales batallas desde que llegó a la cabeza del Ejecutivo hace ocho años.

"La gestión del incendio creo que no afecta a la imagen" de Sánchez, estima Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid.

"La crisis migratoria sí que ha puesto mucho más en entredicho, porque realmente ellos mismos dicen que no sabían que esto iba a pasar (...). Es algo muy negativo para el Gobierno", agrega sin embargo.

Las imágenes de decenas de miles de migrantes cruzando a pie o a nado la frontera entre Marruecos y Ceuta, enclave español en el norte de África, colocaron al gobierno de Sánchez en el centro de las críticas.

Este martes los ministros del Interior de la Unión Europea realizarán una reunión por videoconferencia, en la que Madrid puede enfrentarse al descontento de varios países, como la Italia de Giorgia Meloni, que ya cuestionó a Sánchez por su política migratoria de acogida.

Al otro lado del Atlántico, Donald Trump consideró que las imágenes de la crisis en Ceuta parecían "la invasión de un país", mientras que el Departamento de Estado consideró que la situación era el "resultado directo" de la política migratoria española.

"Combustible" para la oposición

"Son crisis de naturalezas distintas. Los incendios son esa emergencia climática estructural y lo otro (...) es una coacción que tiene que ver con Marruecos", analiza, por su parte, Máriam Martínez-Bascuñán, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

"Lo que Ceuta revela no es que Sánchez tenga enemigos personales en la UE, es algo mucho más grave, y es que la solidaridad europea ha dejado de ser un principio y se ha convertido en una variable de política interna de cada gobierno", agrega.

Esta sucesión de crisis le llega, además, a Pedro Sánchez tras meses de dificultades en el plano interno, con varias personas de su entorno personal o profesional -como su esposa o el expresidente del gobierno, y aliado político suyo, José Luis Rodríguez Zapatero- inmersas en diferentes investigaciones judiciales.

La crisis de Ceuta "ha sido combustible" para las dos principales formaciones de la oposición, el Partido Popular (PP, derecha) y Vox (extrema derecha), con posiciones muy duras sobre la inmigración, opina Paloma Román.

Pero Fernando Vallespín, politólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, y expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), invita a no sacar conclusiones precipitadas, ya que el Partido Popular "gobierna en la mayoría" de las regiones donde se produjeron los incendios.

País muy descentralizado, en España las competencias en emergencias corresponden inicialmente a las comunidades autónomas. El Estado central solo interviene cuando es solicitado o la situación se agrava, como ocurrió hace unos días con el potente incendio de Ávila -el mayor de la historia del país-, o en la región de Madrid.

Así, "el PP se ve también implicado como posible corresponsable del abandono del territorio, una de las causas por las que los incendios son tan brutales", considera el politólogo.

"Enemigos poderosos"

A partir de septiembre, el inicio del curso político será también el arranque del intenso tramo final hacia las elecciones legislativas, previstas en 2027, y en las que la derecha espera hacer caer a Pedro Sánchez.

"Ya estamos en precampaña de las generales, y eso se va a ir notando en los próximos meses", resalta Paloma Román.

Por ello, consideran estos analistas, el PP y Vox no desaprovecharon la oportunidad de la crisis en Ceuta para trasladar su pulso contra el Ejecutivo a Bruselas, donde el socialista está en minoría frente a los dirigentes conservadores.

Con Pedro Sánchez, quien se ha situado como uno de los líderes de los progresistas mundiales por su oposición a Donald Trump, la política exterior "ha significado mucho más de lo que los gobiernos anteriores, y también tiene enemigos poderosos más allá de PP y Vox en el ámbito internacional", destaca Paloma Román.