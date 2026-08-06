Venezuela y Colombia lideran migración latina en España; RD supera los 200 mil residentes

Sede de la Embajada de España en Santo Domingo. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La población de España alcanzó el récord de 49,801,559 habitantes al 1 de julio de 2026, luego de aumentar en 104,178 personas durante el segundo trimestre del año.

El crecimiento fue impulsado por la inmigración. Mientras la cantidad de residentes nacidos en España disminuyó, la población nacida en el extranjero continuó aumentando y llegó a 10,291,807 personas.

La nueva inmigración estuvo encabezada por ciudadanos de Colombia, con unas 34,000 entradas entre abril y junio; Venezuela, con 23,300; y Marruecos, con 21,100. También destacaron las llegadas de españoles que retornaron al país, así como de peruanos, brasileños, italianos, hondureños, pakistaníes y ucranianos.

República Dominicana no figuró entre las diez nacionalidades con mayor número de entradas durante el trimestre. La migración dominicana ocupa una posición distinta.

Te puede interesar Trump considera que "la inmigración ilegal está matando" a Europa

Naturalización dominicana

El último desglose disponible por lugar de nacimiento contabilizó 207,135 residentes nacidos en República Dominicana al 1 de enero de 2025, unos 5,973 más que un año antes. El incremento fue de aproximadamente un 3 %.

Sin embargo, solo 64,212 residentes figuraban con nacionalidad dominicana. La diferencia se explica principalmente por las adquisiciones de ciudadanía española, que hacen que numerosos emigrantes dominicanos dejen de ser clasificados como extranjeros, aunque continúen formando parte de la diáspora dominicana.

Durante 2025, unas 9,915 personas que tenían nacionalidad dominicana adquirieron la española, un aumento del 4.9 % respecto al año anterior. República Dominicana fue la novena nacionalidad con más naturalizaciones.