España amenaza a Italia con "medidas" si no pone fin a controles en frontera

El 31 de julio Italia suspende temporalmente el tratado 'Schengen' con España por la crisis en Ceuta ante la llegada de miles de migrantes desde Marruecos. ( EFE/EPA/JALAL MORCHIDI )

El gobierno español avisó este viernes a Italia de que implementará "medidas proporcionales" si Roma no retira los controles fronterizos adoptados tras el inicio de la crisis migratoria en Ceuta la semana pasada.

Italia cerró temporalmente a España el espacio Schengen, la zona de libre circulación de la UE, hace una semana, tras la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta desde Marruecos.

"Instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos", indicó el gobierno español en un comunicado.

El origen de la crisis de Ceuta

Unos 72,000 migrantes entraron a Ceuta en los últimos días de julio, la gran mayoría a nado o a pie, de los cuales alrededor de 70.000 ya regresaron a la vecina Marruecos, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio del Interior español.

Las impactantes imágenes de los migrantes llegando a la ciudad autónoma dieron la vuelta al mundo y provocaron tensiones en el seno de la Unión Europea.

El ejecutivo italiano anunció entonces que suspendía temporalmente su espacio de libre circulación con España al considerarlo "una decisión necesaria para proteger la seguridad" de sus ciudadanos "y defender las fronteras de Europa".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estuvo entre los líderes de la UE que pidieron que España fuera suspendida del espacio Schengen tras la crisis en Ceuta, aunque una medida de este tipo no es legalmente posible.

En su nota de este viernes, el ejecutivo español afirmó, sin embargo, confiar "en que el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan".

"Los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas", agregó la nota.

Al menos 80 migrantes murieron en el lado español durante las entradas masivas de la semana pasada, según Madrid. Las autoridades marroquíes indicaron que 11 personas fallecieron en su lado de la frontera.