Gobierno de España busca agilizar devolución de migrantes que siguen en Ceuta

Efectivos de la Legión realizan labores de vigilancia en Ceuta. ( EFE/ REDUAN )

El Gobierno de España dio pasos este martes para agilizar la devolución de miles de migrantes que aún se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva a ese enclave español en el norte de África desde Marruecos a finales de julio.

La prioridad es "la devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores (de edad), teniendo en cuenta que hay que hacerlo respetando el ordenamiento jurídico y los derechos humanos", explicó en rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Más de 70,000 migrantes irrumpieron el 30 y 31 de julio en el pequeño territorio español de 18.5 km2, la gran mayoría a nado o a pie, y muchos de ellos regresaron a Marruecos en las horas siguientes.

Pero entre un 5 % y 10 % de ellos, es decir, entre 3,500 y 7,000 migrantes, miles de ellos menores no acompañados sujetos a una protección especial, permanecen en el enclave, con dificultades para acceder a alimentos, agua, refugio e instalaciones sanitarias, lo que ha llevado a los ceutíes a quejarse de problemas de seguridad e higiene.

Proceso de repatriación

Las autoridades españolas deben identificar a cada persona para determinar si tiene derecho a asilo, o, en caso contrario, iniciar el protocolo de repatriación, un proceso que es muy lento según ha denunciado el Gobierno de Ceuta.

Para agilizarlo, el consejo de ministros aprobó un "mando único" para Ceuta, que recaerá en el ministro Torres, lo que permitirá "que las capacidades del Estado y las capacidades de todas las administraciones trabajen de manera coordinada y eficaz", indicó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

A la vez que se acelera la tramitación de expedientes, se irá "trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados" y no pueden ser devueltos, indicó Torres.

El Gobierno ya dispuso la semana pasada la creación de centros de acogida para 1,800 migrantes, pero se activarán "nuevas plazas de atención humanitaria (...) en aras a recobrar la normalidad en Ceuta", dijo Saiz.

Ceuta, que junto al otro enclave español de Melilla son las únicas fronteras terrestres europeas con África, tiene una excepción específica dentro del espacio europeo Schengen que impide que las personas viajen a la península sin control fronterizo.

El futuro de los migrantes ha desencadenado una batalla política entre el gobierno de izquierda y la oposición de derecha y extrema derecha, que exige la devolución de todos ellos, incluidos los menores.

Hay un "orden y leyes internacionales", recordó Torres, al asegurar que quien quiera "decir eso por populismo o porque quiere ganar o arañar algún voto, se está equivocando".