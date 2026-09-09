Informes advirtieron del riesgo de "entradas masivas" antes de la irrupción de migrantes en Ceuta

Continúan las construcciones de chozas a base de cañas, ramas, cartones y plástico en el asentamiento de la playa del Trampolín, en Ceuta. ( EFE/ REDUÁN )

Informes de inteligencia y de cuerpos de seguridad desclasificados por el Gobierno español este miércoles advirtieron del riesgo de "entradas masivas" de migrantes a Ceuta horas antes de la entrada de miles de ellos al enclave norafricano desde Marruecos el 30 y 31 de julio.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró el jueves pasado en el Congreso, al anunciar que desclasificaría estos cuarenta documentos, que aunque sí hubo "informes de situación" sobre el estado de la frontera, "no hubo ninguna información que compartiera la magnitud" de la "crisis que íbamos a sufrir".

"Se han detectado comunicaciones internas en grupos de migrantes en que tratan de organizar entradas masivas en la noche del 29/07/2026", señala un documento del Cenif, una división de fronteras de la Policía Nacional, publicado la víspera de la irrupción de más de 70,000 migrantes al pequeño territorio español.

El Cenif habla de casi mil cruces a nado desde Marruecos del 1 al 28 de julio, unas cifras que "consolidan una drástica tendencia al alza en comparación con el año pasado", lo que constituye "una amenaza consolidada y prioritaria".

Una "nota urgente" del Centro Nacional de Inteligencia de la tarde del 29 de julio, advierte "de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta" en grupos de Facebook, uno de ellos "con más de ciento sesenta mil miembros".

El Gobierno desclasificó estos documentos en medio de interrogantes sobre si el Ejecutivo fue advertido y del papel de Marruecos en los hechos.

Sánchez ha insistido en que su Gobierno no recibió ningún informe que permitiera anticipar la escala de lo que iba a suceder, así como tampoco alguno que contenga "evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio".

Informe policial

Las dudas sobre el papel de Marruecos aumentaron tras la filtración la semana pasada de un informe policial que apuntaba a la "permisividad" de las fuerzas de seguridad de ese país durante la crisis.

Un documento desclasificado emitido por la inteligencia militar al mediodía del 30 de julio, afirma que es "muy probable que las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria, pero hayan actuado hasta ahora de forma negligente y pasiva".

La oposición acusa al Gobierno de no haber actuado pese a haber sido advertido de lo que iba a ocurrir en Ceuta, así como critica que exculpe a Marruecos, a quien ve detrás de la entrada masiva.

"El Gobierno sabía todo lo que estaba pasando (...) Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta", denunció en rueda de prensa Ester Muñoz, la portavoz del Partido Popular (PP, derecha) en el Congreso.