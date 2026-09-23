Un collar de Jenny Polanco figura entre las joyas halladas en el despacho de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero, junto a su esposa, Sonsoles Espinosa, con un regalo recibido en Buenos Aires en 2005. ( EFE/PACO CAMPOS )

Entre las alhajas encontradas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero figura un collar de la diseñadora dominicana Jenny Polanco, tasado en 500 euros.

La pieza tiene un gran ámbar como motivo central, acompañado de cuentas de distintas gemas semipreciosas y un cierre de plata. Pesa 15.4 gramos, según la descripción del peritaje citada por The Objective. El periódico señala que Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, ya lucía ese collar durante una visita a Buenos Aires en 2005.

Su presencia entre las joyas no establece, por sí sola, quién se lo obsequió ni cómo llegó a manos de la familia.

Valor de las joyas

El collar dominicano aparece en el inventario junto a piezas de procedencias y valores muy distintos. La tasación realizada por Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, estimó en unos 1.3 millones de euros el valor conjunto de las joyas halladas durante el registro del despacho.

Jenny Polanco fue una diseñadora de moda dominicana nacida en Santo Domingo en 1958. A lo largo de más de tres décadas de carrera creó ropa, joyas y accesorios en los que incorporó materiales y referencias culturales del Caribe. Falleció el 24 de marzo de 2020, a los 62 años, por complicaciones de la COVID-19.