Octogenaria de Madrid podrá volver a su casa tras un desalojo que provocó protestas

Cientos de acampados en la Puerta del Sol convocados por el Sindicato de Inquilinas se preparan este domingo para dormir una segunda noche, y las que hagan falta, en tiendas de campaña, hasta que el Gobierno apruebe el real decreto 'Maricarmen' que debe incluir, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler. ( EFE )

Una jubilada madrileña de 87 años, cuyo desalojo desencadenó manifestaciones en toda España para exigir al gobierno que resuelva el problema del precio de la vivienda, podrá volver a su casa tras llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, según informó su abogada este lunes.

"Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda", declaró a periodistas Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal, desalojada del apartamento donde vivió siete décadas.

Manifestantes montaron el sábado unas 100 tiendas de campaña en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid, mientras que decenas de miles de personas se han manifestado por todo el país.

El caso de Abascal ha acabado por detonar un problema enquistado en España, el del precio de la vivienda.

Esta octogenaria que se mueve en silla de ruedas se vio obligada a abandonar la casa en la que vivía desde hacía siete décadas después de que la inmobiliaria propietaria del inmueble subiera el alquiler mensual un 275 %, hasta 2,650 euros (3,000 dólares), según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Duro señaló que hubo "buena voluntad por ambas partes" y que el alquiler será "similar al que ella venía pagando".

Abascal podrá regresar a su piso en el barrio madrileño del Retiro tras salir del hospital, donde está siendo tratada por agotamiento, añadió Duro.

Medidas anunciadas

El gobierno socialista de Pedro Sánchez, criticado incluso entre sus partidarios por no haber logrado contener la escalada de precios de compra y alquiler de vivienda, tiene previsto presentar el martes un nuevo decreto para reformar el mercado de la vivienda.

Pero el texto no tiene garantías de ser aprobado en el Parlamento, donde no dispone de mayoría.

"Pedimos que se saque un decreto ley sobre todo para proteger el derecho a la vivienda y evitar los desahucios", explicó a la AFP Carlota, una manifestante de 29 años en Madrid.

Esta pintora describe como "grave" la situación en España y pide una legislación que evite que "se priorice el capital y los fondos de inversión a las personas".

Protestas en Madrid

Las protestas siguieron a Sánchez el lunes hasta Barcelona, donde un grupo de manifestantes cortó parte de la avenida Diagonal.

Con pancartas con el mensaje "Decreto Maricarmen ya" y consignas como "los inversores son los invasores", Laura Requena, una profesora de 32 años, afirmó que es imposible emanciparse sin compartir piso.

"Nos afecta lo que está pasando porque no podemos llegar a fin de mes teniendo que pagar un alquiler, y compartiendo piso con 32 años", dijo.

Sánchez afirmó el domingo que su Gobierno trabajaba "a contrarreloj" para presentar nuevas medidas en el Consejo de Ministros del martes.

Situación actual

"Ni una Maricarmen más", escribieron los manifestantes en Sol en referencia a la anciana.

"Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro", afirmó la octogenaria en un video publicado durante la noche en X por el sindicato.

En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España se ha duplicado, hasta alcanzar los 15.1 euros/m² (17.2 dólares) en agosto, según el portal inmobiliario Idealista.

En la compra, se sitúa ahora en 2,355 euros (2,682 dólares), un aumento de más del 50% en el mismo periodo, según datos oficiales.

"Hay que lanzar un mensaje contundente", insistió ante la AFP Miriam Bue, una de las portavoces del sindicato.

Esta arquitecta de 29 años afirmó que no espera "nada" de las autoridades regionales de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP), y competentes en materia de vivienda, pero sí espera que el Gobierno central, de izquierda, acepte la propuesta de su organización de instaurar alquileres de duración indefinida, en lugar de los cinco años actualmente en vigor.

"Si no, seguiremos escalando" el movimiento, advirtió.