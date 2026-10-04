Desalojan migrantes de gran asentamiento en Ceuta antes de visita de los reyes de España

La Policía Nacional ha puesto en marcha a primeras horas de la mañana de este domingo un dispositivo para comenzar a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, donde viven más de 3,000 migrantes. ( EFE/ REDUÁN )

Las autoridades comenzaron este domingo una operación para desalojar un gran asentamiento irregular de migrantes en una playa de Ceuta, a poco más de una semana de la visita de los reyes de España al enclave norafricano, confirmó a la AFP la policía.

"Se está llevando a cabo una primera fase de desalojo de los inmigrantes" que se encuentran en la playa del Trampolín, indicó una portavoz de la Policía Nacional en Ceuta.

En esa playa se instaló el mayor asentamiento irregular de migrantes tras la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio.

Las autoridades calculan que allí están establecidas 3,000 personas, que duermen en improvisadas barracas hechas con trozos de madera y lonas y reciben comida a diario de la Cruz Roja.

La operación se está llevando a cabo bajo fuertes medidas de seguridad, con unos 350 agentes de la policía, numerosos furgones y apoyo de soldados y vehículos blindados militares, indicó la portavoz.

Traslado de migrantes

Los migrantes serán llevados a un centro de atención de extranjeros para ser identificados y luego serán alojados en un campamento temporal levantado por las autoridades, precisó la fuente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/a05b05c31c375002d829f23fbbb958aa9a341783w-221284f1.jpg La Policía Nacional ha puesto en marcha a primeras horas de la mañana de este domingo un dispositivo para comenzar a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, donde viven más de 3,000 migrantes. (EFE/ REDUÁN)

Es posible que no se logre el desalojo de todos los migrantes de la playa, advirtió la portavoz, ya que el traslado se detendrá si "no hay más plazas libres" en el campamento.

El desalojo del gran asentamiento irregular se produce antes de la visita a Ceuta de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, el 13 de octubre.

El viaje, el primero que realice el monarca a Ceuta desde su llegada al trono, en 2014, será de alto riesgo diplomático, toda vez que Marruecos reivindica su soberanía sobre Ceuta y Melilla, el otro enclave español norafricano que también visitarán los reyes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/fc3a44cdb06b90f74c4157d8da598606f0b9d185w-e9bbfd7e.jpg Agentes buscan migrantes entre las tiendas de campaña. (EFE/ REDUÁN)

Ceuta, que cuenta con algo más de 80,000 habitantes, sufrió los días 30 y 31 de julio una entrada masiva de más de 70,000 migrantes procedentes de Marruecos. Más de un centenar de ellos fallecieron, principalmente en el mar, según las autoridades de Madrid y Rabat.

La mayoría regresó en las horas posteriores, pero varios miles se quedaron en la pequeña ciudad autónoma, donde la situación se ha ido deteriorando, dando lugar a tensiones y a manifestaciones casi diarias de la población local, que reclama un regreso a la normalidad.