Pedro Sánchez, un superviviente de la política española y estandarte de la izquierda europea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso. ( EFE/JJ GUILLÉN )

Superviviente de sucesivas crisis y aficionado a las apuestas políticas arriesgadas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vuelve a jugar fuerte pese a su desgaste interno y lo hace convertido en una de las figuras más visibles de la izquierda europea.

Tras una dura derrota en el Parlamento, que tumbó sus medidas para combatir la crisis de la vivienda, Sánchez anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

La decisión llega tras semanas de creciente presión social por el encarecimiento de la vivienda, que ha provocado masivas manifestaciones en Madrid y otras ciudades, y en un contexto de fuerte fragilidad parlamentaria para su gobierno de coalición en minoría.

Tras ocho años en el poder, Sánchez afronta varios frentes internos: causas judiciales que afectan a personas de su entorno, críticas por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y una oposición que reclama desde hace meses su dimisión o la convocatoria de elecciones.

El contraste con su proyección internacional es marcado. El dirigente socialista ha reforzado en los últimos años su perfil fuera de España, especialmente por sus enfrentamientos con el presidente estadounidense Donald Trump.

Su "No a la guerra" en Irán, su denuncia del "genocidio" que, a su juicio, ha perpetrado Israel en Gaza y una política migratoria más abierta que la de muchos de sus vecinos contribuyeron a elevar su perfil entre una izquierda europea con escasez de líderes.

En el plano interno, Sánchez ha recibido numerosas críticas por la gestión de la crisis en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, donde miles de migrantes entraron desde Marruecos a finales de julio.

También se ha visto debilitado por varias causas judiciales que afectan a su esposa, a antiguos dirigentes de confianza del Partido Socialista (PSOE) y a otras figuras vinculadas a su entorno político.

El dirigente de 54 años mantiene una línea constante frente a las investigaciones judiciales: defiende la honradez de sus allegados, acusa a sectores de la judicatura de actuar con motivaciones políticas y asegura ser ajeno a los hechos investigados.

"Aprendí a esforzarme hasta que el árbitro pita el final del encuentro", escribió sobre su vida política este exjugador amateur de baloncesto en su autobiografía "Manual de resistencia".

"Un killer de la política"

Afable y telegénico, Sánchez, apodado "El Guapo" al comienzo de su carrera, ha recurrido con frecuencia a giros de guión para sortear situaciones políticas adversas.

"Es un tipo muy listo y es un killer de la política, porque es frío", dijo sobre él Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y antiguo vicepresidente de su gobierno.

Nacido el 29 de febrero de 1972 en Madrid, de madre funcionaria y padre empresario, este economista se doctoró en una universidad privada madrileña. Ha sido acusado de haber plagiado su tesis, algo que él niega.

Tomó las riendas del PSOE en 2014, en las primeras elecciones primarias de la centenaria formación.

Apenas dos años más tarde sufrió un duro revés cuando, tras cosechar los peores resultados electorales de la historia del partido, fue defenestrado del liderazgo socialista por una rebelión interna.

Cuando muchos anunciaban el fin de su carrera política, logró recuperar la dirección del PSOE gracias al apoyo de los militantes, tras haber recorrido España en su Peugeot 407 para reconstruir sus apoyos dentro del partido.

Esta tenacidad lo llevaría al poder en junio de 2018 tras una nueva apuesta. Aglutinando a toda la izquierda, junto a los independentistas vascos y catalanes, consiguió derribar mediante una moción de censura al conservador Mariano Rajoy y reemplazarlo en el poder.

Aborrecido por la oposición

Con una mayoría frágil y obligado a convocar dos elecciones legislativas consecutivas en 2019 por no lograr una mayoría de investidura, terminó formando gobierno con sus antiguos rivales de la izquierda de Podemos.

Dado otra vez por muerto políticamente tras una debacle de la izquierda en las elecciones locales de mayo de 2023, se arriesgó y convocó elecciones generales dos meses después.

Llegó en segundo lugar, detrás de su rival de derecha, Alberto Núñez Feijóo, pero logró ser reelegido por el Parlamento a costa de importantes concesiones, incluida una controvertida ley de amnistía para los independentistas implicados en el intento de secesión de Cataluña de 2017, una medida a la que hasta entonces se había opuesto.

Muy criticado desde entonces por la derecha y la extrema derecha, Sánchez ha sido incapaz de sacar adelante los presupuestos del Estado y otros importantes textos legislativos.

Ahora, adelantando unas elecciones generales previstas inicialmente para 2027, vuelve a una fórmula que ha marcado buena parte de su trayectoria: asumir un riesgo político en momentos de debilidad para intentar recuperar el timón.