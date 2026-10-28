El choque entre dos trenes de alta velocidad en España, uno de la compañía ferroviaria Renfe y otro de Iryo, ha dejado al menos 64 víctimas mortales, según informaron autoridades locales.

El accidente ferroviario ocurrió este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, aproximadamente a las 8:54 de la mañana, hora española, en el kilómetro 118 de la línea ferroviaria.

Las circunstancias de la colisión aún se encuentran bajo investigación, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido.

Dos trenes transportaban a 544 pasajeros

De acuerdo con los datos ofrecidos por Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, el tren de Iryo transportaba a 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que en el convoy de Renfe viajaban otras 397 personas. En conjunto, ambos trenes trasladaban a 544 viajeros.

El tren de Renfe había salido de la estación madrileña de Puerta de Atocha a las 8:00 de la mañana con destino a Sevilla, donde tenía prevista su llegada a las 10:39.

Los primeros testimonios describieron una escena de gran destrucción, con vagones fuera de las vías y pasajeros que necesitaban asistencia inmediata.

Ante la magnitud del accidente, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha movilizó ambulancias, bomberos y equipos de rescate. Asimismo, las autoridades regionales habilitaron espacios para atender a las personas afectadas y a sus familiares.

Investigan un posible fallo en los sistemas de seguridad

Las primeras informaciones apuntan a un posible problema en los sistemas de señalización y seguridad ferroviaria, aunque hasta el momento no existe una causa oficial confirmada.

La Cadena SER informó, citando fuentes gubernamentales, que el tren de Renfe presuntamente habría recibido autorización para continuar su recorrido pese a que una señal se encontraba en rojo y otro convoy estaba detenido en la vía.

Por su parte, el medio El Español señaló que los investigadores examinan una posible avería en el sistema de seguridad LZB, que habría obligado a recurrir a procedimientos alternativos de señalización.

Sin embargo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) indicó que todavía no se ha determinado oficialmente el origen de la colisión.

El organismo analiza los registros de sus sistemas y la secuencia de los acontecimientos con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y establecer las posibles responsabilidades.

Un nuevo accidente ferroviario de gran magnitud La tragedia se suma a otro grave accidente ferroviario ocurrido en España, en Adamuz, Córdoba, el pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas y centenares resultaron heridas, según el balance publicado por el periódico Málaga Hoy. Ambos sucesos han vuelto a situar en el centro de la atención pública la seguridad del sistema ferroviario español, especialmente en las líneas de alta velocidad.