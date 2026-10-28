España enfrenta este miércoles 28 de octubre una nueva tragedia ferroviaria, la segunda de grandes proporciones en apenas nueve meses, después de que dos trenes de alta velocidad colisionaran en la provincia de Toledo, con un balance de al menos 50 muertos y más de 179 heridos, según las cifras de Protección Civil difundidas por el diario El Español.

El accidente se produjo entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, cuando un tren AVE de Renfe chocó contra otro de la compañía Iryo que se encontraba detenido en la vía. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales cayeron por un terraplén, complicando las labores de rescate.

El nuevo siniestro ocurre nueve meses después del accidente ferroviario del 18 de enero en Adamuz, Córdoba, donde murieron 46 personas y centenares resultaron heridas, según el balance publicado por el periódico Málaga Hoy. Ambos acontecimientos figuran entre los más graves registrados en la red española de alta velocidad.

Un choque en plena mañana

De acuerdo con la agencia EFE y el diario El País, la colisión ocurrió aproximadamente a las 8:54 de la mañana, hora española, en el kilómetro 118 de la línea ferroviaria.

El tren AVE había partido de la estación madrileña de Puerta de Atocha a las 8:00 de la mañana con destino a Sevilla, donde tenía prevista su llegada a las 10:39.

Según los datos facilitados por la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, en el tren de Iryo viajaban 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que el convoy de Renfe transportaba a 397 personas. En total, ambos trenes llevaban 544 viajeros.

Los primeros reportes describieron una escena de gran destrucción, con vagones fuera de las vías y pasajeros que necesitaban asistencia inmediata.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha movilizó ambulancias, bomberos y equipos de rescate, mientras las autoridades regionales habilitaron espacios para atender a los afectados y a sus familiares.

La magnitud del accidente obligó a desplegar unidades adicionales de emergencia y a activar mecanismos especiales de coordinación.

Investigan las causas

Las primeras informaciones apuntan a un posible problema en los sistemas de seguridad ferroviaria.

La Cadena SER informó, citando fuentes gubernamentales, que el tren de Renfe habría recibido autorización para continuar su marcha pese a que una señal se encontraba en rojo y había otro convoy detenido en la vía.

Por su parte, El Español señaló que los investigadores examinan una posible avería en el sistema de seguridad LZB, que habría obligado a utilizar procedimientos alternativos de señalización.

Sin embargo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha indicado que todavía no se ha determinado oficialmente la causa de la colisión.

El organismo analiza los registros de sus sistemas y la secuencia de los acontecimientos para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

La tragedia de Adamuz

El accidente de Toledo revive el recuerdo del siniestro ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz, provincia de Córdoba, cuando un tren de Iryo que viajaba desde Málaga hacia Madrid descarriló y parte de sus vagones impactaron contra un Alvia de Renfe que se dirigía a Huelva.

Aquel accidente dejó 46 fallecidos, de acuerdo con el balance recogido por Málaga Hoy, y abrió una investigación judicial y técnica sobre las condiciones de la infraestructura ferroviaria.

Las investigaciones preliminares apuntaron a una posible fractura de un carril relacionada con una deficiencia en una soldadura, aunque las causas definitivas todavía no habían sido establecidas.

La investigación quedó en manos de un juzgado de Montoro y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

El choque de Adamuz constituyó un acontecimiento especialmente grave para el sistema ferroviario español, considerado durante décadas una referencia internacional por la extensión de su red de alta velocidad.

Dos tragedias en el mismo año

La coincidencia de dos accidentes mortales de gran magnitud en menos de un año vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de prevención, mantenimiento y control del tráfico ferroviario español.

En ambos casos estuvieron implicados trenes de las compañías Renfe e Iryo, aunque las circunstancias conocidas de los siniestros son diferentes y no existen conclusiones técnicas que permitan establecer una relación entre sus causas.

Mientras en Adamuz las pesquisas se han concentrado en las condiciones de la infraestructura, en Toledo las primeras hipótesis se orientan hacia los procedimientos de señalización y circulación.

La reiteración de accidentes graves también plantea nuevos desafíos para las autoridades encargadas de supervisar una red que transporta diariamente a miles de pasajeros.

Suspenden circulación ferroviaria

Tras el choque, Adif anunció la interrupción del tráfico de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Renfe activó su plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares, además de habilitar el número telefónico 900 10 10 20 para ofrecer información.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, suspendió su agenda para trasladarse a la zona del accidente, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, informó que se encontraba en el centro de control recopilando información sobre lo ocurrido.

El Gobierno español y los principales partidos políticos también suspendieron actividades de precampaña ante la gravedad de la tragedia.

Con las operaciones de rescate todavía en marcha y la investigación en sus primeras etapas, España enfrenta una nueva emergencia ferroviaria que se suma a la de Adamuz, ocurrida apenas nueve meses antes.

Nota de actualización: Los balances consultados este miércoles presentan diferencias: RTVE y El País publicaban al menos 30 fallecidos, mientras que El Español elevaba la cifra a 50, atribuyéndola a Protección Civil. La cifra de 50 debe tratarse como provisional hasta su confirmación oficial.