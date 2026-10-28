Accidente ferroviario en España: lo que se sabe hasta ahora

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, colisionaron a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda, Toledo, en España. ( EFE/ISMAEL HERRERO )

Un nuevo accidente entre dos trenes de alta velocidad volvió a enlutar a España. En la colisión estuvieron involucrados un tren de la compañía ferroviaria Renfe y otro de Iryo.

El siniestro ferroviario ocurrió este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, alrededor de las 8:54 de la mañana, hora local, en el kilómetro 118 de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla.

De acuerdo con los datos ofrecidos por Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, el tren de Iryo transportaba a 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que en el convoy de Renfe viajaban otras 397 personas. En conjunto, ambos trenes trasladaban a 544 viajeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/bb12ba817b613c7614b540d3c985979f2d2bfdbbw-b962321a.jpg Efectivos de bomberos inspeccionan los vagones del tren de alta velocidad que ha colisionado este miércoles con otro de Iryo en la línea Madrid-Andalucía. (EFE/CHEMA MOYA)

Las circunstancias de la colisión aún están bajo investigación, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido.

11:30 a.m..— Líder de la oposición exige investigación sobre el accidente

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, exigió este miércoles explicaciones sobre el estado y las condiciones de seguridad de la red ferroviaria española, tras el accidente ocurrido en Urda, Toledo, que dejó al menos 68 personas fallecidas por la colisión entre un tren de alta velocidad de Renfe y otro de Iryo.

Desde la sede nacional de su partido, el líder de la oposición expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares, y reclamó una investigación exhaustiva que permita esclarecer las causas y las circunstancias de la tragedia.

11:00 a.m..— Pedro Sánchez: "Si hubo negligencias, se sabrá"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que se va "a llegar hasta el final" para saber las causas del accidente ferroviario que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas.

Sánchez hizo estas declaraciones desde Urda (Toledo), el lugar del siniestro, donde, además de anunciar que el Gobierno va a decretar tres días de luto oficial, afirmó que "no es asumible para un país como España" sufrir dos accidentes en la línea ferroviaria de alta velocidad en un mismo año, en referencia al de Adamuz (Córdoba, sur), ocurrido el pasado enero y que dejó un saldo de 46 fallecidos y más de 120 heridos.

En este sentido, dijo que "se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas" y "con total contundencia" para "reconstruir" la confianza en el sistema ferroviario español y garantizar "aún más" la seguridad de los viajeros.

10:40 a.m..— Accidente difícil de imaginar

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijo que un accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria del país como el que se ha producido este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, con un saldo provisional de 68 muertos y más de 50 heridos es "verdaderamente inverosímil".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria (Adif), Puente relató lo ocurrido a primera hora de la mañana cerca de la estación de la población de Urda, en Toledo, y que provocó un choque de dos trenes, uno de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo.

Puente afirmó que a las 8.30 hora local se produjo la caída del sistema de seguridad LZB y, posteriormente, el centro de control de Adif tomó la decisión de reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/fb3255d6172695ceb46a778917a37ce4c8e89bebw-452cf4fd.jpg El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid. (EFE/ BORJA SANCHEZ-TRILLO)

Esa decisión de reanudar la marcha cuando había un tren todavía parado (el Iryo) se tomó sin fijar una limitación de velocidad. "Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", aseguró el ministro.

Detalló que desde Adif se piensa que la caída del LZB provocó la detención de al menos 6 trenes desde las 8.30 horas, pero que a las 8.36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 8.53 horas, cuando se produjo el accidente al embestir al Iryo que estaba parado en la vía.

10:30 a.m..— Suben a 68 los fallecidos por el accidente

Con la más reciente actualización oficicial emitida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, las muertes causadas por el choque entre dos trenes en el kilómetro 118 de la línea ferroviaria aumentaron a 68.

Además, se contabilizan 58 heridos hospitalizados, de los cuales 15 se encuentran en estado de gravedad.

10:15 a.m..— Líderes del mundo se solidarizan con España

Líderes de diferentes países han expresado sus condolencias este miércoles al pueblo y al Gobierno de España por el accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su pésame por las víctimas del accidente y aseguró que "Europa llora" junto a sus familiares.

En tanto, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, expresó su pesar por el accidente con estas palabras: "Estoy profundamente apesadumbrado por el trágico accidente de tren en España. Mis pensamientos están con quienes han perdido a sus seres queridos, los heridos y todas las personas afectadas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/003b3046f4e312bd0eaa1a437256c1f7bcccc687w-9d361421.jpg Una fotografía facilitada por la Guardia Civil muestra una vista aérea del lugar donde dos trenes de alta velocidad (AVE), uno de Renfe y otro de Iryo, colisionaron en la localidad de Urda, Toledo, España, el 28 de octubre de 2026. (EFE/EPA/GUARDA CIVIL)

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, envió un mensaje de condolencias "al pueblo español" por el accidente, que calificó de "terrible drama ferroviario".

Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, expresó también su cercanía a España y a su pueblo "en estas horas tan difíciles".

10:00 a.m..— Al menos 64 muertos

Pasadas las 10:00 de la mañana, las autoridades locales reportaban al menos 64 fallecidos y decena de heridos por el grave accidente ferroviario que ha enlutado a España.

09:40 a.m..— El rey de España lamenta el accidente ferroviario

El rey de España lamentó el "terrible accidente" ocurrido entre los dos trenes y transmitió el pésame a los familiares de las personas fallecidas, así como su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro" y "tan difícil".

Felipe VI tuvo "palabras de ánimo, de apoyo y de reconocimiento" a todos los servicios de emergencias que trabajan en el lugar, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias, pero también "de todos los organismos y procedencias" de los medios desplegados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/3495d0584628beb95f8d334eb7f886e74b06ea4bw-ac603d65.jpg El rey Felipe VI habló con representantes de los medios de comunicación al asistir al ejercicio Grifo del Regimiento de Defensa NBQ de Valencia en el campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I. (EFE/ KAI FÖRSTERLING)

El rey dijo a los medios que tiene "pendiente retornar" a Madrid para poder "seguir la emergencia y conocer más detalles" de lo sucedido, pues asistía hoy a unas maniobras militares en la provincia de Valencia.

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", según un mensaje publicado previamente por la casa real española en la red X.