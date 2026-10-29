El papa León XIV expresa su pesar por accidente de trenes en España que deja 69 muertos

El papa León XIV expresó sus condolencias hacia los familiares de los fallecidos. ( EFE/EPA/FABIO FRUSTACI/ ARCHIVO )

El papa León XIV expresó este jueves su profundo pesar por el accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre en Urda, provincia de Toledo, España, donde la colisión de dos trenes de alta velocidad dejó al menos 69 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

El pontífice manifestó estar "vivamente apenado" por la tragedia, mediante un telegrama enviado al arzobispo de Toledo, monseñor Francisco Cerro Chaves, y firmado por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin.

En el mensaje, divulgado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, León XIV ofreció oraciones por el eterno descanso de las personas fallecidas y transmitió sus condolencias a los familiares.

El papa también expresó su cercanía con los afectados y sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos en el accidente.

Asimismo, dirigió un mensaje de apoyo a los equipos de emergencia que continúan trabajando en el lugar de la tragedia, a quienes animó a "perseverar en los trabajos de socorro y asistencia".

El telegrama concluye con la bendición apostólica del pontífice a las víctimas, sus familiares y las personas que participan en las labores de atención y rescate.

La tragedia ferroviaria en Toledo

El accidente ocurrió alrededor de las 8:53 de la mañana del miércoles, cuando un tren AVE de Renfe, que cubría la ruta Madrid-Sevilla, chocó contra un convoy de la compañía Iryo que permanecía detenido en la misma vía, cerca de la localidad de Urda.

La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y movilizó a numerosos equipos de rescate, personal sanitario y agentes de seguridad.

El balance provisional de fallecidos aumentó este jueves a 69, después de confirmarse una nueva muerte en un centro hospitalario, según informó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Las autoridades españolas mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

El Gobierno de España declaró tres días de luto oficial, desde el 29 hasta el 31 de octubre, durante los cuales las banderas nacionales ondearán a media asta en los edificios públicos.

Mientras continúan las labores de recuperación e identificación de las víctimas, el mensaje del papa León XIV se suma a las expresiones de solidaridad recibidas por España tras uno de los accidentes ferroviarios más graves de su historia reciente.