Madrid se prepara ante posibles protestas por el descontento social este sábado

Integrantes de colectivos de ultraderecha participan en una protesta a raíz del accidente ferroviario de Urda, el pasado miércoles en Madrid. ( EFE )

La Unidad de Intervención Policial de Madrid, capital de España, desplegó este viernes a más de 200 agentes, además de cientos de policías municipales, en distintos puntos de la ciudad y en el transporte público, ante una manifestación convocada para mañana, sábado.

Las autoridades reforzaron la vigilancia en las principales vías de la capital ante el temor de que las movilizaciones deriven en episodios de violencia, como los registrados en Roma, Italia.

Protestas y demandas

Las protestas reunirán a ciudadanos españoles que expresarán su descontento por las condiciones de los centros educativos, el acceso a la vivienda y los servicios sanitarios, así como por las dificultades para mantener un nivel de vida digno en Europa, según reporta El País.

De acuerdo con fuentes internacionales, establecimientos comerciales de marcas como Apple, Hermès y Rolex han adoptado medidas preventivas para proteger sus instalaciones y asegurar sus escaparates ante posibles disturbios. En videos publicados en medios como el HuffPost se observa que centros comerciales han cubierto sus ventanas de cristal con tablones de madera prensada para evitar daños y posibles saqueo.

El País informa que esta medida ha sido implementada también por establecimiento de otras ciudades españolas como Barcelona, Valencia y Bilbao.

El despliegue de seguridad en España se produce en un contexto de creciente tensión en Europa. Francia e Italia afrontan este sábado una tercera jornada consecutiva de protestas masivas en distintos puntos del país, que el Gobierno ha calificado como una situación de "muy alto riesgo".

Medidas y controversias

Las autoridades aseguran haber detectado en redes sociales llamados a cometer actos violentos, algunos de ellos vinculados con las celebraciones de Halloween, lo que ha elevado las alertas de seguridad.