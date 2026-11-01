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España identifica a 12 extranjeros muertos en accidente ferroviario, incluidos dos latinoamericanos

Fueron identificados como cuatro ciudadanos estadounidenses, un argentino y un mexicano

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    España identifica a 12 extranjeros muertos en accidente ferroviario, incluidos dos latinoamericanos
    Imagen de archivo de la tragedia. (EFE)

    Las autoridades de España informaron este domingo que identificaron a por lo menos 12 extranjeros entre los 69 muertos que dejó el accidente ferroviario la semana pasada, incluidos cuatro ciudadanos estadounidenses, un argentino y un mexicano.

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