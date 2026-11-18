Pedro Sánchez durante la comparecencia en la que anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. ( EFE/ MONCLOA )

España se aproxima a las elecciones generales del 29 de noviembre en medio de una intensa confrontación política, con el presidente Pedro Sánchez empeñado en movilizar al electorado socialista y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, buscando poner fin al Gobierno de izquierda.

La campaña, iniciada oficialmente el 13 de noviembre, está dominada por los enfrentamientos sobre inmigración, vivienda, economía y la gestión gubernamental, mientras los partidos intentan atraer a los votantes indecisos antes de una elección anticipada que puede modificar las alianzas parlamentarias.

Sánchez, quien convocó los comicios el pasado 5 de octubre, presenta la continuidad de su proyecto político como una defensa de los avances sociales y llama a una amplia movilización para impedir un gobierno del PP apoyado por Vox.

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Estrategia de campaña

Feijóo, por su parte, centra su discurso en el desgaste del Ejecutivo socialista y defiende la posibilidad de alcanzar acuerdos con Vox, aunque ambos partidos mantienen diferencias en asuntos políticos y programáticos.

El dirigente popular reiteró este miércoles que no aceptará lecciones de Sánchez sobre pactos parlamentarios y defendió su derecho a negociar con la formación encabezada por Santiago Abascal.

Vox ha convertido la inmigración irregular en uno de los principales asuntos de su campaña. Abascal endurece sus críticas al Gobierno y reclama medidas más restrictivas en materia migratoria, mientras busca ampliar su representación parlamentaria.

Movilización de la izquierda

La izquierda situada fuera del Partido Socialista también intenta movilizar a sus simpatizantes. Frente Amplio, con figuras como Yolanda Díaz y Ada Colau, concentra parte de sus propuestas en vivienda, salarios y protección social.

Las encuestas publicadas durante la campaña muestran diferencias sobre la distribución de escaños y las posibles mayorías parlamentarias, por lo que todavía no permiten establecer con certeza qué alianzas serán necesarias después de las votaciones.

La campaña concluirá el viernes 27 de noviembre. El día siguiente estará reservado a la jornada de reflexión y el domingo 29 los españoles elegirán a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado.

La composición del nuevo Parlamento determinará las posibilidades de continuidad de Sánchez o de formación de un gobierno alternativo encabezado por Feijóo.