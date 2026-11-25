El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto político reciente. ( EUROPA PRESS )

Durante una manifestación en Madrid, Hugo recuerda uno de los episodios que lo llevaron a acercarse a la extrema derecha española, por la que votará el domingo.

El joven de 22 años, que prefirió no revelar su apellido, cuenta que se encontraba a las puertas de un hospital donde estaba ingresada su madre cuando fue asaltado a punta de pistola por cuatro individuos que, según él, eran "latinoamericanos".

"Al final, los que vivimos, como yo, en barrios obreros o de clase media somos quienes sufrimos estas consecuencias", explica al recordar el ataque sufrido en Leganés, en la periferia de Madrid.

La AFP no pudo verificar su relato pero su convicción de que la migración está detrás de problemas como la crisis de la vivienda y el costo de vida es compartida por muchos de los jóvenes entrevistados en actos de Vox.

Este creciente apoyo podría llevar a Vox, la tercera fuerza política de España, a obtener su mejor resultado histórico en las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y convertir al partido de extrema derecha en una pieza clave para la formación del próximo Ejecutivo.

El auge de Vox entre los jóvenes españoles queda reflejado en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada en noviembre, que lo sitúa como la opción preferida entre los votantes de 18 a 24 años, con un 23% de apoyo, frente al 22% del Partido Socialista (PSOE), y el 15% del conservador Partido Popular (PP).

El crecimiento respecto a 2023 es especialmente significativo, cuando Vox tuvo un 14% de apoyo en esta franja de edad. Y entre los de 25 a 34 años, el respaldo al partido liderado por Santiago Abascal subió del 12% al 23%.

A nivel nacional, el PP encabeza la mayoría de las encuestas, con una ligera ventaja sobre el PSOE, mientras que Vox se mantiene como tercera fuerza política.

"Cambio radical"

La llegada de la extrema derecha al gobierno supondría un giro político histórico en España, un país marcado por casi cuatro décadas de dictadura franquista (1939-1975).

Isabel Ariela Mahmoud, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, considera que el auge de la extrema derecha registrado en otros países europeos "tarde o temprano" iba a llegar a España.

Pese a los buenos resultados macroeconómicos bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, "no hubo soluciones a todos los problemas", señaló a la AFP.

Según ella, Vox supo capitalizar este descontento al vincular la migración con la crisis de la vivienda, la delincuencia, el deterioro de los servicios públicos y la precariedad económica y crear así "un enemigo común".

Ese discurso contrasta con el de Sánchez, que defiende la migración como uno de los motores del crecimiento de España, superior en los últimos años al de las principales economías europeas.

El presidente socialista defiende su contribución al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones.

Desde 2018, bajo sus gobiernos, España ha registrado un saldo migratorio positivo de más de tres millones de personas, lo que ha elevado su población residente a cerca de 50 millones de habitantes, según cifras oficiales.

La cuestión migratoria cobró especial protagonismo después de que decenas de miles de migrantes entraran en julio desde Marruecos hacia Ceuta, un enclave español en el norte de África.

La mayoría regresó a Marruecos, aunque miles permanecieron en Ceuta. A principios de noviembre, el presidente de la ciudad autónoma estimaba que unas 15,000 personas seguían allí, en medio de discrepancias entre las autoridades sobre las cifras de entradas y retornos.

La vivienda pasó luego al centro del debate político tras una ola de protestas desencadenada en septiembre por el desalojo de Maricarmen, una jubilada de 87 años en Madrid.

Sánchez apostó entonces por adelantar las elecciones después de que el Parlamento rechazara los decretos sobre vivienda impulsados por su gobierno.

Los precios de la vivienda se dispararon durante sus ocho años en el poder y llegan a absorber la mitad de los salarios, situación que padecen especialmente los más jóvenes.

Durante una manifestación de apoyo a Ceuta en Madrid en octubre, Enrique Pereira, un votante de Vox de 23 años, reprochó a los socialistas haber "prometido mucho y mentido mucho".

Nosotros lo vivimos "en nuestras propias carnes. Sentimos que no podemos pagar un alquiler de 800 euros", explicó.

Enfundado en la bandera española, Pereira elogió a Santiago Abascal, y sentenció: "España necesita un cambio radical".

"Camino alternativo"

"Los jóvenes se han dado cuenta que una generación de políticos que ha gobernado los últimos años en España les ha traicionado", declaró a la AFP el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, de 39 años.

"Ante esa desesperanza les decimos que es posible un camino alternativo", destacó.

Los analistas también observan un rechazo hacia un gobierno de izquierdas que ha hecho del feminismo y la equidad de género una de sus principales banderas.

Es por "esta brecha entre géneros que los varones en generación Z tienen más tendencia a este extremismo derechista", puntualizó Mahmoud.

Según los expertos, la falta de educación sobre el franquismo, la desinformación y la temprana presencia de Vox en las redes sociales contribuyen a explicar este acercamiento.

"Antes de 2018 era el único partido con mensajes en TikTok o Instagram llegando a los jóvenes que ni habían llegado a la edad del voto", afirmó Mahmoud.

Pablo González Gasca, portavoz nacional de Revuelta, una organización juvenil fundada por miembros de Vox, atribuye ese giro político al espíritu "rebelde" de los jóvenes.

"Hace 10 años estaba de moda ser progresista, marxista, comunista o ser antifascista. Eso ha cambiado".