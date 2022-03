Crece la presión sobre el presidente Joe Biden tras acercamientos con Venezuela

Precios de combustible mostrados en una gasolinera de Mobil enWest Hollywood, California, el martes 8 de marzo de 2022. El precio medio de un galón de gasolina en Estados Unidos alcanzó un récord de 4.17 dólares el martes, mientras el país se preparaba para prohibir las importaciones rusas de petróleo. (AP Foto/Jae C. Hong) (THE ASSOCIATED PRESS)