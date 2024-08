Estados Unidos: ¿qué piensan israelíes y palestinos de la campaña presidencial?

Mientras en Estados Unidos la convención del Partido Demócrata en Chicago designa oficialmente a Kamala Harris como candidata presidencial, israelíes y palestinos siguen de cerca la campaña. En cada uno de los bandos implicados en la guerra de Gaza están apareciendo divisiones, como en Jerusalén, donde un sector de voces propalestinas se enfrenta a los partidarios del tradicional apoyo estadounidense a Israel.

Mientras la guerra en Gaza sigue dividiendo al Partido Demócrata, sobre todo en la convención de Chicago, que comenzó el 19 de agosto, los palestinos también siguen de cerca la campaña.

Adel Ruished, académico palestino especialista en relaciones internacionales, se muestra sorprendido por la magnitud de la movilización propalestina en Estados Unidos. "Sí, fue una sorpresa", confiesa. "No tenía ni idea de que los estudiantes de los campus estadounidenses hubieran alcanzado este nivel de información y comprensión del conflicto israelo-palestino". A pesar de esta movilización, Ruished sigue siendo escéptico sobre la posibilidad de que una presidencia de Harris cambie radicalmente la política estadounidense en Oriente Medio. En su opinión, probablemente no se desviaría de la línea actual de Joe Biden.

Este escepticismo también lo comparte Ahmed Muna, propietario de una conocida librería en Jerusalén Este, la parte palestina de la ciudad. "Mi sueño es que esta guerra termine. No estoy seguro de que el Partido Demócrata estadounidense pueda hacerlo. Me gustaría, pero no estoy seguro. Lo que he visto en los últimos diez meses es que la administración demócrata no decide, es Israel quien decide. Pero sigo esperando que puedan presionar a Israel para un alto el fuego. Sin embargo, para Muna, una cosa está clara: el peor escenario para los palestinos sería una victoria de Donald Trump.

En Israel, esta misma división dentro del Partido Demócrata, puesta de relieve por las manifestaciones propalestinas en Chicago, no ha pasado desapercibida.

Laura Wharton, una de los pocos miembros electos de izquierda del consejo municipal de Jerusalén y poseedora de la doble nacionalidad israelí y estadounidense, sigue de cerca la situación. "Creo y espero que Kamala Harris ganará. Y espero que siga queriendo defender a Israel. Lo que no significa defender todo lo que hace Israel", declara. Wharton está especialmente satisfecha con las sanciones estadounidenses contra los colonos israelíes culpables de actos violentos en Cisjordania.

Otras voces israelíes son más críticas. Erin, un israelí-estadounidense religioso que lleva kipá y caireles, ya se ha decidido entre la demócrata Harris y el republicano Trump.

"¡Uno de los dos partidos tiene muchos menos matices que el otro sobre el derecho de Israel a defenderse!", asegura Erin, también nacido en Estados Unidos. "Si comparas históricamente la política de la administración Trump con la de Biden o la de Obama, puedes ver que con Trump estábamos claramente en una situación mejor".

Para Erin, los años de Trump representan pasos adelante decisivos para Israel, como el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén y el fin del acuerdo nuclear con Irán.