Detención de un imán egipcio en Ohio genera temor en comunidad musulmana

La detención del imán Ayman Soliman, egipcio residente en Cincinnati, ha dejado a la comunidad musulmana local en estado de conmoción y alerta. Soliman fue arrestado el pasado 9 de julio durante una cita de rutina con las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), semanas después de recibir la notificación de que su estatus de asilo había sido revocado.

"Si [ICE] puede venir por nuestros líderes, nuestros sabios y nuestros mayores, entonces nosotros no somos nada", declaró Tala Ali, presidenta de la mezquita Clifton, una de las más antiguas de la ciudad. "Están asustados, están enojados. También tienen el corazón roto; están rezando por él".

Acusación por vínculos con organización benéfica en Egipto

Los abogados de Soliman sostienen que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lo acusa de haber brindado apoyo material a una organización considerada "Tier III", categoría utilizada para designar a grupos no incluidos en la lista oficial de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, pero que pueden ser señalados caso por caso por un oficial de asilo.

En este caso, la acusación se basa en la vinculación de Soliman con Al-Gameya al-Shareya, una organización benéfica prominente en Egipto, que según USCIS estaría relacionada con la Hermandad Musulmana.

Ni la Hermandad Musulmana ni Al-Gameya al-Shareya están designadas como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno de Estados Unidos.

Asilo revocado tras siete años

Soliman llegó a Estados Unidos en 2014 y obtuvo asilo en 2018. Antes de emigrar, fue periodista freelance para un medio español durante el levantamiento popular contra Hosni Mubarak en 2011 y los años posteriores de represión tras el golpe militar de 2013 en Egipto. Fue uno de los cerca de 15,000 egipcios que recibieron asilo afirmativo en Estados Unidos desde entonces.

En diciembre de 2024, Soliman fue notificado de que su proceso de asilo sería terminado. Sus abogados sostienen que esta decisión es parte de un proceso "confuso y arbitrario" que se ha intensificado desde las políticas migratorias endurecidas bajo la administración Trump.

"La terminación de asilo es increíblemente rara, pero si desafías al gobierno de Estados Unidos, podrías convertirte en un blanco", advirtió Healy.

Según sus abogados, la acusación podría estar relacionada con una demanda que Soliman presentó contra varios funcionarios del gobierno tras intentar obtener información sobre una alerta de seguridad que apareció en sus antecedentes cuando solicitó un empleo en Oregon.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en redes sociales que Soliman estaba en una lista de vigilancia del FBI, aunque sus abogados alegan que las huellas dactilares de Soliman no coinciden con las registradas en esa base de datos.

Riesgo de deportación y temor en la comunidad

Soliman permanece detenido en la cárcel del condado de Butler, a 18 millas al norte de Cincinnati, una prisión conocida por aceptar dinero a cambio de albergar detenidos de ICE y que tiene un cartel en su entrada que dice: "illegal aliens here".

El 16 de julio, un juez le otorgó una orden de restricción temporal para evitar que sea trasladado fuera de Ohio hasta que se celebre su audiencia de fianza el 23 de julio. Un día antes, el 22, comparecerá por videoconferencia ante un juez de inmigración.

Ahmed Elkady, uno de los pocos contactos autorizados a visitarlo en prisión, expresó preocupación por la posibilidad de que Soliman sea deportado a Egipto. "Conocemos el sistema en Egipto. Si lo envían de regreso, no se sabrá a dónde irá ni cuánto tiempo estará detenido porque no hay audiencia judicial, no hay nada", dijo.

Desde su detención, Soliman ha liderado oraciones en la cárcel y ha ayudado a otros reclusos a gestionar el acceso a alimentos kosher debido a la falta de opciones halal.

La detención también ha provocado movilizaciones. La Junta de Rabinos de Cincinnati manifestó su apoyo a Soliman y cientos de personas han protestado en los últimos días.

En la comunidad musulmana local hay temor por la posibilidad de más detenciones. "Hay miembros de nuestra comunidad que dicen que agentes identificados como ICE están yendo a las casas, interrogándolos y preguntando por Ayman", denunció Tala Ali.