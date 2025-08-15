EE .UU. calla sobre una propiedad de Maduro en República dominicana

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) rechazó ayer ofrecer comentarios sobre la incautación de una propiedad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la República Dominicana.

Ante una solicitud de información de Diario Libre, en la cual se pidieron más detalles sobre la confiscación, ubicación y las agencias dominicanas que colaboraron en el proceso, la respuesta de la Oficina de Asuntos Públicos del DOJ fue: "no comment" (sin comentarios).

"No hay comentarios más allá de las declaraciones de la fiscal general", indicó la dependencia, en referencia a la entrevista ofrecida por la funcionaria estadounidense esta semana a la cadena de televisión Fox News, donde dio detalles sobre la confiscación de bienes a Maduro por más de 700 millones de dólares.

Pam Bondi, fiscal general de EE. UU., detalló que la lista de bienes decomisados incluye dos aviones privados multimillonarios, varias casas de alto valor en Florida, nueve vehículos de lujo y sumas millonarias en joyas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/920e04ed-8a26-441c-a348-7a57f0f19986-83aa64e0.jpg Villa La Caracola incautada a Nicolás Maduro en Cap Cana, República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Según Bondi, las incautaciones forman parte de acciones para desarticular una presunta red de crimen organizado atribuida al entorno del presidente venezolano. Sin embargo, afirmó que, pese a estos golpes patrimoniales, "su reino de terror continúa".

Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.