Julio César Chávez Jr., de estrella del ring a entregado por EE. UU. a México por lazos con el narco

Imagen de archivo de Julio César Chávez Jr. quien había sido arrestado en Estados Unidos en julio por violaciones migratorias. ( AP )

Estados Unidos entregó a México al boxeador Julio César Chávez Jr. (37), quien fue deportado y trasladado a un penal de Sonora, donde quedó a disposición de autoridades federales que le imputan delincuencia organizada y tráfico de armas.

La confirmación llegó este martes, tras su puesta a disposición en territorio mexicano el lunes, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones y con el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El expeso medio, hijo de la leyenda Julio César Chávez, había sido arrestado en Estados Unidos en julio por violaciones migratorias (sobrestancia de visa y declaraciones falsas en su trámite de residencia), mientras enfrentaba en México una orden de aprehensión vigente por delitos de delincuencia organizada y armas, con señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La deportación culminó con su ingreso a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, según reportes coincidentes.

La entrega en la frontera y el ingreso al penal

Documentos consultados por la prensa mexicana señalan que la entrega ocurrió el lunes 18 de agosto en el cruce de Nogales, Sonora, y que a las 11:53 a. m. fue formalizada la detención en México, antes de ser recluido en un centro federal. El Registro Nacional de Detenciones ya lo lista bajo custodia mexicana.

En su conferencia matutina de este martes, Claudia Sheinbaum afirmó que Chávez Jr. "fue deportado" y que existía una orden de aprehensión pendiente en México. La mandataria añadió que el Gabinete de Seguridad ampliará los detalles del caso.

El caso que aceleró la caída

Autoridades y reportes internacionales venían advirtiendo desde julio que el pugilista sería deportado para enfrentar procesos en México. La medida se concretó tras semanas de detención migratoria en EE. UU. y de coordinación por la orden mexicana.

La FGR sostiene desde años investigaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas; en paralelo, notas oficiales y de prensa han aludido a presuntos lazos con redes del Cártel de Sinaloa. Chávez Jr. y su defensa han negado los señalamientos.

Con el boxeador ya bajo custodia en Sonora, se prevén audiencias judiciales para la imputación formal y la definición de medidas cautelares en México. La Presidencia adelantó que Seguridad ofrecerá precisiones sobre la logística de la deportación, la colaboración bilateral y el centro penitenciario donde permanecerá.