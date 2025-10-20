Una avería del servicio en la nube de Amazon perturba parte de internet en el mundo

Amazon Web Services (AWS) fue el servicio que se averió durante varias horas este lunes. ( FUENTE EXTERNA )

Múltiples páginas web, juegos en línea y aplicaciones como Snapchat y Fortnite quedaron inaccesibles durante varias horas el lunes por la mañana debido a una avería en Estados Unidos de Amazon Web Services (AWS), la plataforma en la nube del gigante Amazon.

Amazon informó cerca de las 18H30 GMT de que "las medidas" implementadas "para resolver fallos" estaban funcionando. La empresa añadió que el problema se debió a los sistemas encargados "de supervisar el correcto funcionamiento de los distribuidores de carga de red".

Desde la plataforma de reservas de alojamientos Airbnb hasta la red comunitaria Reddit, pasando por videojuegos en línea como Roblox y Brawl Stars, una parte del internet mundial y de las aplicaciones utilizadas por millones de usuarios se vieron afectadas.

Otros sectores clave de la economía global fueron afectados

En Reino Unido, un portavoz del banco Lloyds indicó que varios de sus servicios se vieron impactados por "los problemas relacionados con Amazon Web Services".

Coinbase, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes, también dijo a AFP que registró "problemas a raíz de una falla AWS".

El programa de inteligencia artificial Perplexity "no está disponible por el momento", indicó en X Aravind Srinivas, director ejecutivo de la empresa emergente. "El problema se debe a un fallo de AWS. Estamos trabajando para resolverlo", añadió.

Según Downdetector, donde los internautas señalan si encuentran problemas para conectarse, la avería también afectó a plataformas de video como Prime Video, propiedad de Amazon.

La situación parecía restablecerse a media jornada, después de que AWS indicara en su sitio web de mantenimiento que "la mayoría de operaciones del servicio AWS funcionan actualmente con normalidad".

Dudas sobre el suministro del servicio

Filial de Amazon, AWS es una plataforma informática a distancia (cloud) que suministra a las empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.

Esta avería "pone de manifiesto los retos que plantea la dependencia" de proveedores de servicios con sede en el extranjero, como Amazon, Microsoft y Alphabet (Google), que concentran una parte importante de los clientes en todo el mundo, según Junade Ali, experto en ciberseguridad del IET (Institution of Engineering and Technology) del Reino Unido.

El incidente plantea "serias dudas" sobre la conveniencia de que las empresas "externalicen toda o parte de su infraestructura esencial a un pequeño grupo de proveedores externos con el fin de ahorrar", añade el analista financiero británico Michael Hewson.