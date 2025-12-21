La conexión RD en el caso Epstein: el país figuraba como destino y empleó dominicanos en su isla

Las autoridades migratorias dominicanas negaron la entrada al país a Jeffrey Epstein el 19 de febrero de 2019. ( FUENTE EXTERNA. )

Los documentos judiciales del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein divulgados en los últimos días incluyen, por ahora, referencias a empleados de origen dominicano que trabajaron en su entorno en el Caribe, específicamente en la isla privada Little St. James, ubicada en las Islas Vírgenes; una visita que no pasó del aeropuerto de Puerto Plata en 2019 y la inclusión de dos aeropuertos dominicanos en su lista de destinos estadounidenses e internacionales.

Señalamientos muy distantes de las difusiones que se vienen conociendo desde el pasado viernes que incluyen fotos del expresidente Bill Clinton y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien minimizó la divulgación. Otras figuras destacadas que aparecen en las fotos son el exasesor de Trump Steve Bannon, el ex secretario del Tesoro de Clinton Larry Summers, el director de cine Woody Allen, y el expríncipe británico ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

También figuran Bill Gates, de Microsoft; y Richard Branson, del Grupo Virgin. La relación de Epstein con las personas que aparecen en las fotos ya era conocida y las imágenes, sin fecha, no parecen mostrar ninguna conducta ilegal.

La mención de los empleados dominicanos aparece durante el interrogatorio de Cecile de Jongh, esposa del entonces gobernador de las Islas Vírgenes, incorporado como prueba dentro del expediente judicial.

Al ser consultada sobre el personal que laboraba en la propiedad de Epstein, De Jongh indicó que en la isla trabajaban personas procedentes de la República Dominicana y de Haití, muchas de ellas sin dominio del idioma inglés.

El testimonio no atribuye funciones específicas ni responsabilidades concretas a esos empleados, ni los vincula con los delitos por los que Epstein fue investigado y procesado en Estados Unidos.

La referencia se limita a describir el origen, señalando que eran empleados haitianos y dominicanos que no hablaban inglés, de parte del personal que operaba en la isla, en tareas de servicio y mantenimiento, según se desprende del contexto del interrogatorio.

Entrada rechazada a Puerto Plata en 2019

Las autoridades migratorias dominicanas negaron la entrada al país a Jeffrey Epstein el 19 de febrero de 2019, luego de que el financiero estadounidense aterrizara en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón a bordo de su avión privado, debido a su condición de agresor sexual registrado en Estados Unidos, según consta en documentos judiciales liberados.

El expediente indica que Epstein no llegó a abandonar el aeropuerto ni se le imputó delito alguno en territorio dominicano, limitándose el caso a una inadmisión migratoria.

El episodio en Puerto Plata tuvo repercusiones inmediatas en el régimen de supervisión al que estaba sometido Epstein en Estados Unidos. En una comunicación fechada el 14 de marzo de 2019, la entonces fiscal general interina de las Islas Vírgenes, Carol Thomas-Jacobs, revocó el procedimiento flexible de notificación de viajes que había estado vigente durante años.

A partir de entonces, se le exigió a Epstein comparecer en persona con al menos 21 días de antelación para cualquier viaje internacional, entregar un itinerario detallado y notificar presencialmente cualquier modificación.

Epstein había notificado con antelación su intención de realizar una visita de un solo día a Puerto Plata; esperó durante horas en el . El 16 de febrero de 2019, tres días antes del vuelo, envió un correo electrónico a Shani Pinney, responsable del Registro de Delincuentes Sexuales del Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes estadounidenses, informando su itinerario completo.

En el mensaje detalló que viajaría en su aeronave privada con matrícula N212JE, que aterrizaría en Puerto Plata alrededor de la 1:00 de la tarde, y que regresaría ese mismo día a Palm Beach, Florida, donde permanecería hasta el 22 de febrero antes de continuar hacia Nueva York y posteriormente París.

Mención de aeropuertos

En otras dos mencione El archivo "Composite Exhibit 2 (Part 2)" incluye un glosario de códigos de aeropuertos. La lista identifica los códigos OACI, MDPC y MDPP, como Aeropuerto Internacional de Punta Cana y Aeropuerto Internacional de Puerto Plata en la República Dominicana.

También enumera otros aeropuertos relevantes: Teterboro – Nueva Jersey, Palm Beach – Florida, Islas Vírgenes). Estas entradas muestran que los vuelos de Epstein incluían destinos turísticos dominicanos como Punta Cana y Puerto Plata.