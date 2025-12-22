Petróleo sigue impulsado por la crisis entre EE.UU. y Venezuela

Venezuela posee la mayor reserva probada de petróleo del mundo. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios del petróleo cerraron al alza por cuarta jornada consecutiva, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas y la expectativa de una nueva incautación de un petrolero en las costas de Venezuela.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero subió un 2.65% hasta 62.07 dólares.

Su contraparte estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en febrero, en su primer día de uso como contrato de referencia, ganó un 2.64% hasta 58.01 dólares.

"No es un desequilibrio entre la oferta y la demanda (...) sino la amenaza de guerra de Estados Unidos contra Venezuela la que impulsa los precios", dijo a la AFP Mark Waggoner, presidente de Excel Futures.

Contexto geopolítico

Estados Unidos ya confiscó dos petroleros bajo la sospecha de transportar petróleo de Venezuela. Y el domingo, comenzó la persecución de un tercero.

El pasado martes, Washington anunció un bloqueo naval contra Venezuela con el que apunta a los petroleros sancionados.

"Estas recientes maniobras" constituyen, según analistas de UBS, "una escalada y una señal de que la administración de Trump está dispuesta a reducir las exportaciones de petróleo de Venezuela a corto plazo".

Venezuela posee la mayor reserva probada de petróleo del mundo. Y aunque su producción de alrededor de un millón de barriles diarios es relativamente modesta, la suspensión de las exportaciones privaría al país de una importante fuente de ingresos.

"Un embargo casi total impactaría de manera significativa la economía venezolana, así como el flujo de petróleo bruto hacia China", estimaron expertos de UBS.

Solo la petrolera Chevron está autorizada para transportar petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos. Representa poco más de 200,000 barriles al día, de acuerdo con una fuente del sector entrevistada por la AFP.

Las siguientes dos semanas "prometen ser volátiles" por las fiestas de fin de año y el bajo número de compradores en el mercado, anticipó Waggoner.