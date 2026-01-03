Trump dice que Maduro fue "capturado y trasladado en avión" de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró en la red social Truth Social que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en medio de un "ataque a gran escala" que se produjo la madrugada de este sábado en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump declaró el sábado que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y expulsado del país junto con su esposa", declaró Trump en Truth Social.

Trump anunció que ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 a. m. (16:00 GMT) en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.