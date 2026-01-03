×
Nicolás Maduro
Trump dice que Maduro fue "capturado y trasladado en avión" de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró en la red social Truth Social que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en medio de un "ataque a gran escala" que se produjo la madrugada de este sábado en Venezuela

    Expandir imagen
    Trump dice que Maduro fue capturado y trasladado en avión de Venezuela
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró en la red social Truth Social que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en medio de un "ataque a gran escala" que se produjo la madrugada de este sábado en Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Donald Trump declaró el sábado que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano.

    "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y expulsado del país junto con su esposa", declaró Trump en Truth Social.

    Trump anunció que ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 a. m. (16:00 GMT) en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.