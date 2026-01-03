Trump dice que Maduro fue "capturado y trasladado en avión" de Venezuela
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró en la red social Truth Social que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en medio de un "ataque a gran escala" que se produjo la madrugada de este sábado en Venezuela
El presidente Donald Trump declaró el sábado que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano.
"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y expulsado del país junto con su esposa", declaró Trump en Truth Social.
Trump anunció que ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 a. m. (16:00 GMT) en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.