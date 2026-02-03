Estados Unidos pide aplazar la vista del caso de Maduro y su esposa

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, detenidos por agentes de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Estados Unidos solicitó ayer el aplazamiento de la próxima vista en el caso penal contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que la sesión, originalmente prevista para el 17 de marzo, se traslade al 26 de ese mes.

La solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar "conflictos de agenda y problemas logísticos".

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía "pueda producir el descubrimiento de pruebas" y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

A principios de enero, Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump.

Representante ante EE. UU.

En medio del proceso, el Gobierno encargado designó al excanciller Félix Plasencia como nuevo representante diplomático de la nación suramericana ante Estados Unidos. En los próximos días Plasencia estará viajando con su equipo hacia la nación estadounidenses.

El chavismo cumple 27 años En paralelo, el chavismo conmemoró ayer 27 años en el poder, en un contexto marcado por la detención de Maduro en Estados Unidos hace un mes. El movimiento, iniciado por Hugo Chávez en 1999, atraviesa una nueva etapa bajo el mando interino de Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura de Maduro.